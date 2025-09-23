Palmeiras se apega a bom retrospecto contra o River em mata-mata para selar vaga na semi

O Palmeiras busca uma vaga na semifinal da Libertadores pela 12ª vez em sua história. Nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o River Plate, em jogo de volta das quartas de final, a partir das 21h30 (de Brasília). O Verdão se apega ao bom retrospecto contra os argentinos em mata-matas do torneio continental.

A equipe brasileira venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque, na Argentina. Com isso, leva a vantagem para a segunda partida e joga apenas pelo empate. Esse é o terceiro mata-mata da história da Libertadores que coloca frente a frente Palmeiras e River Plate.

O Verdão levou a melhor nas outras duas oportunidades. Primeiro, em 1999, foi derrotado por 1 a 0 na ida em Buenos Aires e depois venceu por 3 a 0 na volta em São Paulo. Já em 2020, venceu por 3 a 0 na ida em Buenos Aires foi derrotado por 2 a 0 na volta em São Paulo.

Contra times argentinos no geral, o Palmeiras também leva vantagem. São 15 mata-matas, oito classificações e sete eliminações. Em Libertadores, são nove confrontos eliminatórios, com o Verdão se saindo vitorioso em quatro e derrotado em cinco.

Reencontro com River no Allianz com torcida

O River Plate foi um rival que marcou a campanha campeã da Liberadores do Palmeiras na edição de 2020, que foi o primeiro título de Abel Ferreira. Naquela oportunidade, porém, Palmeiras e River Plate se enfrentaram num Allianz Parque vazio, sem presença de torcida, devido às restrições por conta da pandemia de covid-19.

Dessa vez, assim como o River teve apoio de seus torcedores no Monumental, o Palmeiras também terá presença de sua torcida, que promete encher o estádio.

A campanha do Palmeiras na Libertadores 2025

Além de tentar confirmar a vaga na semifinal da Libertadores, o Palmeiras também entra em campo defendendo sua invencibilidade na competição. Na fase de grupos, avançou como líder geral, com seis vitórias em seis jogos. Em seguida, nas oitavas, passou pelo Universitario-PER, com uma vitória e um empate.