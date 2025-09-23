Palmeiras: Abel deve mexer no time contra o River? Comentaristas analisam

O Palmeiras deveria repetir a escalação da partida de ida contra o River Plate, nas quartas de final da Copa Libertadores, avaliaram Danilo Lavieri e Alan Gouveia, na Live do Clube.

O técnico Abel Ferreira sinaliza poucas mudanças, com atenção à lateral direita após o trauma no pé do titular Khellven. O desempenho de Andreas Pereira no meio-campo também pesa para a manutenção da formação.

Lavieri: Estratégia do Abel reforça chance de Palmeiras repetir time

Eu acho que o Palmeiras tem que manter o máximo possível do time que começou contra o River Plate lá na Argentina, e acho até que a estratégia do Abel contra o Fortaleza indica isso. Ele indica que vai conseguir manter essa formação com essa possibilidade da mudança do Khellven pelo Giay.

E aí, analisando rapidamente aqui, a gente soube da notícia do trauma.Se fosse algo grave ou que estivesse incomodando o Khellven, ele não estaria de chuteira no campo. Então a imagem dele de chuteira no campo, ainda que não treinando com 100% das suas forças, me deixa um pouco confiante nesse sentido de que ele não tá com tanta dor assim.

Danilo Lavieri

Alan: Khellven não deve perder jogo por um trauma

O Khellven é um lateral acima do Giay. E eu acho que o campo mostrou isso -- para mim não tem muito questionamento. Eu arrisco a dizer que são até jogadores de 'prateleiras diferentes' . Não à toa o Khellven chegou e tomou posição. E eu tenho um palpite: não acho que um trauma no pé vai tirar o Khellven da partida.

Alan Gouveia

