Pai de Lamine Yamal vê injustiça no resultado da Bola de Ouro: "Algo muito estranho aconteceu aqui"

23/09/2025 09h57

O resultado da Bola de Ouro, entregue ao francês Ousmane Dembélé nesta segunda-feira, não agradou todos os presentes na cerimônia em Paris. Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, reclamou da premiação e afirmou que ela foi injusta com seu filho.

"Acho que é o maior... Não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, com uma margem enorme. Não porque ele é meu filho, mas porque ele é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais para ele", afirmou o pai de Yamal, em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito.

Promessa para o futuro

Em seguida, Mounir fez uma promessa para o futuro. O pai de Yamal afirmou que o jovem jogador do Barcelona levará o troféu no ano que vem, em 2026.

"Lamine é Lamine Yamal. Temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui nesta segunda. No ano que vem a Bola de Ouro será espanhola", disse ele.

Foto: Divulgação / @LamineYamal

A temporada de Lamine Yamal pelo Barcelona foi realmente mágica. Contabilizando jogos pelo clube e pela seleção espanhola, o atacante disputou 62 partidas, com 21 gols marcados e 22 assistências.

