Pai de Lamine Yamal critica escolha da Bola de Ouro: 'Algo muito estranho aconteceu aqui'

23/09/2025 08h45

A segunda colocação na premiação da Bola Ouro não caiu bem no seio familiar do jovem astro Lamine Yamal, que ficou atrás do vencedor Ousmane Dembelé, em evento realizado nesta segunda-feira, em Paris. Monir Nasraoui, pai do atleta demonstrou todo o seu descontentamento após o resultado.

"Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque é meu filho, mas porque é o melhor do mundo. Acho que não há rivais", afirmou Nasraoui em entrevista ao programa El Chiringuito.

Nem mesmo a conquista do Troféu Kopa de melhor jogador jovem, conquistado pela segunda vez pelo astro de 18 anos do Barcelona, foi capaz de minimizar o tom das críticas do patriarca.

"Temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Mas ano que vem, a Bola de Ouro será nossa. Penso que é o maior...não vou dizer roubo, mas sim dano moral a um ser humano", concluiu.

Nesta edição do Bola de Ouro, o brasileiro melhor colocado foi o atacante barcelonista Raphinha, que ficou na quinta colocação, atrás do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. Completando a lista dos três primeiros colocados, o português Vitinha (do Paris Saint-Germain) ficou com o terceiro lugar atrás do vencedor Dembelé (PSG) e de Yamal.

