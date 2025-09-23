São Paulo: 'Oscar deve ir ao banco, mas Lucas é improvável', diz Arnaldo

Oscar tem boas chances de ficar no banco do São Paulo no jogo decisivo contra a LDU na Libertadores, mas a presença de Lucas Moura é pouco provável, informa Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, Oscar treina com bola normalmente e pode reforçar o elenco no jogo de quinta-feira no Morumbis, enquanto Lucas faz hoje o primeiro treino com o restante do grupo após operar o joelho.

Tem bastante chance de ter o Oscar no banco, se o Crespo quiser. O Lucas vai depender muito do treino de hoje, que será o primeiro que ele fará com os seus companheiros depois de ter retirado os pontos da cirurgia no joelho. É pouco provável que o Lucas tenha condição de ir ao banco. O Oscar é bastante provável que ele tenha condição de ir ao banco. Esse é o quadro nesse atual momento. Arnaldo Ribeiro

O Oscar já vem há tempo treinando com bola, então esse tem condição em tese, vai depender também desses treinos de hoje e amanhã, de ficar no banco dessa vez. Ele não joga desde aquela partida contra o Corinthians, a primeira vitória do Crespo no comando do São Paulo. Há dois meses mais ou menos ele não entra em campo. Arnaldo Ribeiro

O colunista Danilo Lavieri diz que priorizaria atletas em melhor forma física para o confronto decisivo, usando Oscar só por poucos minutos e descartando Lucas como opção real para o banco.

Eu privilegiaria os jogadores que estão com ritmo, vai ser um jogo de muito vigor e certamente o Oscar e o Lucas não vão entregar isso por diferentes questões. O Oscar, embora esteja treinando com bola, não entra em campo há muito tempo. É um jogo super decisivo e é diferente você treinar e jogar, então, se fosse para colocar o Oscar, eu colocaria por 15, 20 minutos. Danilo Lavieri

O Lucas eu definitivamente não colocaria, entendo que tecnicamente ele é acima do elenco que o São Paulo tem, ele é o cara mais diferente, mas está um mês sem jogar e não treinou nem com bola, pelo que vi no boletim do treino de ontem do São Paulo. Imaginando que hoje ele faça um coletivo e o jogo é quinta-feira, é pouquíssimo tempo para você contar com o jogador. Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.