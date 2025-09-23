Topo

Organizada do Atlético-MG volta a pressionar elenco

23/09/2025 13h00

Na manhã desta terça-feira, integrantes de uma torcida organizada do Atlético-MG foram à Cidade do Galo para cobrar o elenco pela fase atual da equipe. É o segundo protesto em poucos dias, já que na madrugada do último domingo, alguns torcedores do time mineiro conversaram com jogadores ainda no Aeroporto de Confins.

No protesto desta terça-feira, os integrantes da organizada queriam entrar na Cidade do Galo. Líderes do elenco, como Everson, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana e Hulk conversaram com os torcedores. A cobrança foi parecida com a do Aeroporto: teor de "último aviso" para melhorar os resultados.

O diretor e ídolo do Atlético-MG, Victor Bagy, também conversou com os integrantes da organizada.

A diretoria do Atlético-MG ainda não se pronunciou.

Série negativa preocupa

O Atlético não vence há sete jogos e ocupa atualmente a 13ª posição no Brasileirão, com 25 pontos. A sequência de resultados ruins tem gerado insatisfação entre os torcedores e aumenta a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Próximo desafio

  • Atlético-MG x Bolívar

  • Competição: Copa Sul-Americana

  • Fase: Quartas de final

  • Jogo de ida: 2 a 2

  • Local: Arena MRV

  • Data: quarta-feira (24), às 19h.

