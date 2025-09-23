Operário-PR x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Operário-PR e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O duelo, válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 20h (de Brasília).

Onde assistir Operário-PR x Amazonas ao vivo

TV por assinatura : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Como o Operário-PR chega para o confronto

O Operário vem de três empates seguidos na competição, sendo o mais recente na última quinta-feira, quando ficou no 1 a 1 com o Botafogo-SP. O time paranaense ocupa a 13ª colocação na tabela, com 36 pontos conquistados.

Como o Amazonas chega para o confronto

Já o Amazonas chega embalado após vencer o Volta Redonda no último sábado, por 1 a 0, em Manaus. O time amazonense ocupa a 18ª posição, com 27 pontos, e tenta escapar do rebaixamento para a Série C.

Histórico de Operário-PR x Amazonas

Operário-PR e Amazonas se enfrentaram quatro vezes na história. Ao todo, são duas vitórias do time nortista, uma dos sulistas e um empate. No primeiro turno, o Amazonas venceu o Operário-PR por 2 a 0.

Estatísticas de Operário-PR e Amazonas

Operário-PR

13º colocado (9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas)

29 gols marcados

26 gols sofridos

Artilheiro: Daniel Amorim (7 gols)

Amazonas

18º colocado (6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas)

27 gols marcados

39 gols sofridos

Artilheiro: Kevin Ramírez (7 gols)

Prováveis escalações de Operário-PR x Amazonas

Operário-PR

Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Thiago Medeiros, Índio, Neto Paraíba e Pedro Vilhena; Daniel Amorim e Rodrigo Farofa.



Técnico: Alex

Amazonas

Zé; Iverton, Alvariño, Coelho e Carlos Akapo; Castrillón, Vásquez e Tavares; Torres, Henrique Almeida e Kevin Ramírez.



Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem

Árbitro : Thaillan Azevedo Gomes (AP)

: Thaillan Azevedo Gomes (AP) Assistentes : Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto Da Camara (AP)

: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto Da Camara (AP) VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

FICHA TÉCNICA