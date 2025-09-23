Topo

Operário-PR x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

23/09/2025 20h00

Operário-PR e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O duelo, válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 20h (de Brasília).

Onde assistir Operário-PR x Amazonas ao vivo

  • TV por assinaturaESPN

  • StreamingDisney+

Como o Operário-PR chega para o confronto

O Operário vem de três empates seguidos na competição, sendo o mais recente na última quinta-feira, quando ficou no 1 a 1 com o Botafogo-SP. O time paranaense ocupa a 13ª colocação na tabela, com 36 pontos conquistados.

Como o Amazonas chega para o confronto

Já o Amazonas chega embalado após vencer o Volta Redonda no último sábado, por 1 a 0, em Manaus. O time amazonense ocupa a 18ª posição, com 27 pontos, e tenta escapar do rebaixamento para a Série C.

Histórico de Operário-PR x Amazonas

Operário-PR e Amazonas se enfrentaram quatro vezes na história. Ao todo, são duas vitórias do time nortista, uma dos sulistas e um empate. No primeiro turno, o Amazonas venceu o Operário-PR por 2 a 0.

Estatísticas de Operário-PR e Amazonas

Operário-PR

  • 13º colocado (9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas)

  • 29 gols marcados

  • 26 gols sofridos

  • Artilheiro: Daniel Amorim (7 gols)

Amazonas

  • 18º colocado (6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas)

  • 27 gols marcados

  • 39 gols sofridos

  • Artilheiro: Kevin Ramírez (7 gols)

Prováveis escalações de Operário-PR x Amazonas

Operário-PR

Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Thiago Medeiros, Índio, Neto Paraíba e Pedro Vilhena; Daniel Amorim e Rodrigo Farofa.

Técnico: Alex

Amazonas

Zé; Iverton, Alvariño, Coelho e Carlos Akapo; Castrillón, Vásquez e Tavares; Torres, Henrique Almeida e Kevin Ramírez.

Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem

  • Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

  • Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto Da Camara (AP)

  • VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

FICHA TÉCNICA

  • Jogo: Operário x Amazonas

  • Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data: 24 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 20 horas (de Brasília)

  • Local: estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

  • Onde assistirDisney+ e ESPN

