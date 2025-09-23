Operário-PR x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Operário-PR e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O duelo, válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 20h (de Brasília).
Onde assistir Operário-PR x Amazonas ao vivo
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Como o Operário-PR chega para o confronto
O Operário vem de três empates seguidos na competição, sendo o mais recente na última quinta-feira, quando ficou no 1 a 1 com o Botafogo-SP. O time paranaense ocupa a 13ª colocação na tabela, com 36 pontos conquistados.
Como o Amazonas chega para o confronto
Já o Amazonas chega embalado após vencer o Volta Redonda no último sábado, por 1 a 0, em Manaus. O time amazonense ocupa a 18ª posição, com 27 pontos, e tenta escapar do rebaixamento para a Série C.
Histórico de Operário-PR x Amazonas
Operário-PR e Amazonas se enfrentaram quatro vezes na história. Ao todo, são duas vitórias do time nortista, uma dos sulistas e um empate. No primeiro turno, o Amazonas venceu o Operário-PR por 2 a 0.
Estatísticas de Operário-PR e Amazonas
Operário-PR
- 13º colocado (9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas)
- 29 gols marcados
- 26 gols sofridos
- Artilheiro: Daniel Amorim (7 gols)
Amazonas
- 18º colocado (6 vitórias, 9 empates e 12 derrotas)
- 27 gols marcados
- 39 gols sofridos
- Artilheiro: Kevin Ramírez (7 gols)
Prováveis escalações de Operário-PR x Amazonas
Operário-PR
Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Thiago Medeiros, Índio, Neto Paraíba e Pedro Vilhena; Daniel Amorim e Rodrigo Farofa.
Técnico: Alex
Amazonas
Zé; Iverton, Alvariño, Coelho e Carlos Akapo; Castrillón, Vásquez e Tavares; Torres, Henrique Almeida e Kevin Ramírez.
Técnico: Márcio Zanardi
Arbitragem
- Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
- Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto Da Camara (AP)
- VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)
FICHA TÉCNICA
- Jogo: Operário x Amazonas
- Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
- Data: 24 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 20 horas (de Brasília)
- Local: estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)
- Onde assistir: Disney+ e ESPN