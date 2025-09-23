Onde vai passar Levante x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Real Madrid e Levante entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no estádio Ciutat de Valencia, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Na liderança, o Real Madrid quer manter os 100% de aproveitamento em La Liga. Os merengues venceram o Espanyol por 2 a 0 no último compromisso.
O Levante conquistou a primeira vitória na rodada passada ao bater o Girona por 4 a 0. A equipe vem se recuperando do início com três derrotas seguidas e já não perde há dois jogos.
Levante x Real Madrid -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 23 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Ciutat de Valencia (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)