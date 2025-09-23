Topo

Onde vai passar Levante x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Jogadores do Real Madrid celebram gol de Militão contra o Espanyol - Oscar Del Pozo / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/09/2025 11h00

Real Madrid e Levante entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no estádio Ciutat de Valencia, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Na liderança, o Real Madrid quer manter os 100% de aproveitamento em La Liga. Os merengues venceram o Espanyol por 2 a 0 no último compromisso.

O Levante conquistou a primeira vitória na rodada passada ao bater o Girona por 4 a 0. A equipe vem se recuperando do início com três derrotas seguidas e já não perde há dois jogos.

Levante x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 23 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Ciutat de Valencia (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

