Topo

Esporte

Onde vai passar Fluminense x Lanús pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/09/2025 16h00

Fluminense e Lanús duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Assista aos jogos exclusivos da Sul-Americana no UOL Play + Paramount+ sem anúncios. A partir de 21,90/mês... - Veja mais em https://www.uol.com.br/play/colunas/uol-play/2025/09/15/quartas-de-final-sul-americana-flu-e-galo-seguem-vivos-na-disputa.htm?cmpid=copiaecola
Assista aos jogos exclusivos da Sul-Americana no UOL Play + Paramount+ sem anúncios. A partir de 21,90/mês... - Veja mais em https://www.uol.com.br/play/colunas/uol-play/2025/09/15/quartas-de-final-sul-americana-flu-e-galo-seguem-vivos-na-disputa.htm?cmpid=copiaecola

O Lanús largou em vantagem ao vencer o jogo de ida por 1 a 0. O Fluminense, portanto, precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão da vaga para as penalidades.

Relacionadas

Andreas artilheiro e replay da Libertadores: veja os gols do sábado

Transmissão dá pau, e Vitória x Fluminense fica 'mudo' durante 25 minutos

Fluminense aguenta pressão e vence o Vitória em jogo com duas expulsões

Cariocas tentam manter o embalo após vitória no Brasileirão. Na rodada do fim de semana, o Tricolor bateu o Vitória por 1 a 0, em Salvador.

Fluminense x Lanús -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 23 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Vendedora vascaína ganha onda de apoio após agressão de flamenguistas

Ídolo do tênis de mesa no Brasil, Hugo Hoyama sofre infarto e se recupera na UTI

Com Marilson dos Santos, São Silvestre celebra edição centenária na COB Expo 2025

Onde vai passar Fluminense x Lanús pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Volante Luan sofre lesão muscular e vira desfalque no São Paulo

Davi vs Golias! Diferença de altura entre Jake Paul e Davis chama atenção em encarada

Barcelona não consegue aval da prefeitura para reabrir o Camp Nou

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama está internado após cirurgia no coração

Desfalcado, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Grêmio

Lucas participa de treino completo com bola, e São Paulo avança em preparação para encarar a LDU

Vasco encerra preparação para enfrentar o Bahia pelo Brasileiro