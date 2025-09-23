Onde vai passar Fluminense x Lanús pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo
Fluminense e Lanús duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Lanús largou em vantagem ao vencer o jogo de ida por 1 a 0. O Fluminense, portanto, precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão da vaga para as penalidades.
Cariocas tentam manter o embalo após vitória no Brasileirão. Na rodada do fim de semana, o Tricolor bateu o Vitória por 1 a 0, em Salvador.
Fluminense x Lanús -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 23 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)