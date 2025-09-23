Topo

Esporte

Onde vai passar Ferroviária x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Jogadores do Goiás em jogo da Série B do Brasileiro - Divulgação/Goiás
Jogadores do Goiás em jogo da Série B do Brasileiro Imagem: Divulgação/Goiás
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/09/2025 17h05

Ferroviária e Goiás entram em campo hoje, às 21h35 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e SportyNet (TV por assinatura).

A Ferroviária não venceu nos últimos cinco jogos e precisa voltar a somar três pontos para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe paulista vem de um empate em 2 a 2 contra o Avaí.

Já o Goiás voltou a vencer após três rodadas e reassumiu a liderança da Série B. O Esmeraldino bateu o Paysandu por 1 a 0 no último compromisso.

Ferroviária x Goiás -- Série B

  • Data e hora: 23 de setembro, às 21h35 (de Brasília)
  • Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Transmissão: RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma) e SportyNet (TV por assinatura)

