Onde vai passar Ferroviária x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Ferroviária e Goiás entram em campo hoje, às 21h35 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e SportyNet (TV por assinatura).

A Ferroviária não venceu nos últimos cinco jogos e precisa voltar a somar três pontos para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe paulista vem de um empate em 2 a 2 contra o Avaí.

Já o Goiás voltou a vencer após três rodadas e reassumiu a liderança da Série B. O Esmeraldino bateu o Paysandu por 1 a 0 no último compromisso.

Ferroviária x Goiás -- Série B