Arnaldo: Cruzeiro surpreende ao acompanhar ritmo de Flamengo e Palmeiras

O Cruzeiro surpreende ao acompanhar o ritmo de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo Brasileirão, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

A Raposa vem de quatro vitórias seguidas, é vice-líder e tem calendário menos congestionado para seguir na cola dos favoritos.

O impressionante não é a batida de Palmeiras e Flamengo. A gente esperava justamente essa batida. O impressionante é o Cruzeiro não desgarrar desta batida dos dois. Então, o fato surpreendente do Brasileiro é o Cruzeiro, não é o Palmeiras nem o Flamengo. Arnaldo Ribeiro

O comentarista lembra que o Cruzeiro venceu Flamengo e Palmeiras no primeiro turno em Belo Horizonte e precisa repetir o feito fora de casa para seguir vivo na disputa.

Para Arnaldo, o time de Leonardo Jardim pode se beneficiar se Flamengo e Palmeiras avançarem à semifinal da Libertadores.

O Cruzeiro torce muito pelas classificações de Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Depois ele pode secar os dois se quiser na semifinal. Mas até lá é importante para o Cruzeiro em termos de calendário que os dois passem.

Agora, ele joga com o Flamengo antes disso. O confronto direto do Cruzeiro com o Flamengo é antes desse jogo chave. O Cruzeiro agora joga com o Vasco no Rio e depois contra o Flamengo também no Rio. Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista Danilo Lavieri, a ausência na Libertadores e o fato de a reta final da Copa do Brasil ter sido transferida para dezembro é um trunfo da Raposa na briga pelo título brasileiro.

O Cruzeiro não tem a Libertadores. Tem a Copa do Brasil, mas é lá na frente. Nesta semana, Flamengo e Palmeiras jogam pela Libertadores, encaram decisões difíceis, sobretudo o Flamengo. Se perder, pode pintar uma crise no clube e tal. Se ganhar, vai ter a maratona de jogos pela frente. Na rodada do Brasileirão anterior à primeira semifinal da Libertadores, tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza no Mineirão. Danilo Lavieri

