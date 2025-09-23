Novorizontino vence Paysandu com gol no fim e garante permanência no G4

Nesta terça-feira, com gol nos minutos finais, o Novorizontino venceu o Paysandu por 1 a 0, no Estádio da Curuzu, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Situação do confronto

Com o resultado, o Novorizontino garante sua permanência no G4 por mais uma rodada, já que soma 46 pontos, quatro a mais que o Athletico-PR, que ainda enfrenta o Athletic nesta quarta. O Paysandu, por sua vez, segue na lanterna, com apenas 22 pontos.

? Resumo do jogo

? PAYSANDU 0 x 1 NOVORIZONTINO?

? Competição: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Curuzu, em Belém



? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

? Patrick, aos 44? do 2ºT (Novorizontino)

Como foi o jogo

Apesar de terminar sem gols, o primeiro tempo do jogo foi movimentado. Ambas as equipes criaram boas oportunidades, mas pecaram na finalização das jogadas. O Paysandu, que vive momento delicado na competição, foi para o intervalo sob vaias.

O Paysandu até balançou as redes aos 28 minutos do segundo empo, mas Airton estava em posição de impedimento. Aos 44 minutos, de cabeça, Patrick marcou após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo e garantiu o triunfo do Novorizontino.

Próximos jogos

Paysandu

Criciúma x Paysandu (29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28/09/2025 (domingo), às 16h

Local: Estádio Heriberto Hulse , em Criciúma

Novorizontino