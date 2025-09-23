Novorizontino marca no fim, defende vaga no G-4 e aumenta drama do Paysandu na Série B

Assim como na última partida - na vitória por 1 a 0 diante do Athletic - o Novorizontino novamente buscou uma vitória com emoção na reta final e, desta vez, para seguir dentro do grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 28ª rodada, contou com gol do zagueiro Rafael Donato, aos 43 minutos do segundo tempo, para vencer por 1 a 0, nesta terça-feira, na Curuzu, e aumentar ainda mais o drama do lanterna Paysandu na competição.

Com o resultado, o Novorizontino chegou a 46 pontos, se mantendo em quarto lugar e na briga por uma vaga na elite nacional de 2026. Já a situação do Paysandu é mais delicada. O time chegou a 11 jogos sem vencer e amarga a última colocação, com 22 pontos e pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento chegar até 11 pontos de diferença com os rivais.

O Paysandu tentou se impor logo de início, principalmente com Leandro Vilela, em chutes de longe, porém viu o seu meia se lesionar pouco depois. Perdendo a referência no meio de campo, o jogo virou o cenário para o Novorizontino, que passou a tomar conta do jogo e só não marcou com Fogaça pois Thiago Heleno tirou a bola em cima da linha.

O time da casa tinha dificuldade para concluir as jogadas e tirava a paciência da torcida. O Novorizontino tirava proveito do ambiente de pressão e chegava com frequência ao ataque, mas sem efetividade. Fogaça e Frizzo tiveram chances claras e não aproveitaram, tendo os chutes bloqueados na hora certa pela defesa paraense.

A dupla voltou do intervalo com muita transpiração e pouca inspiração. Acelerando as jogadas, o duelo tinha um ritmo intenso, com ambos explorando os lados do campo, em compensação, as conclusões não tinham efeito prático e das raras tentativas ao alvo, os goleiro não tiveram trabalho para intervir.

Aos poucos, o Paysandu passou a se impor mais e conseguiu até balançar as redes, com Garcez, mas o VAR anulou por impedimento, para frustração paraense. O susto acordou o Novorizontino, segurando a pressão ineficaz dos donos da casa, aproveitou a bola aérea para ser fatal. Após cobrança de escanteio, Rafael Donato subiu sozinho para cabecear, aos 43 minutos, e dar a vitória muito importante fora de casa.

O Novorizontino volta a campo no domingo, às 16h, em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. No mesmo dia e horário, o Paysandu visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, no estado catarinense.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 1 NOVORIZONTINO

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Thiago Heleno, Novillo (Rossi) e Bryan Borges (Marlon Douglas); Dudu Vieira (Denner), Leandro Vilela (Gustavo Nicola) (Wendel Júnior), Reverson e Maurício Antônio; Diogo Oliveira e Garcez. Técnico: Márcio Fernandes.

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, César Martins (Óscar Ruiz), Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus (Willian Farias) e Rômulo (Tavinho); Matheus Frizzo (Robson), Bruno José e Nathan Fogaça (Rafael Donato). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Rafael Donato, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Dudu Vieira, Bryan Borges, Gustavo Nicola, Rossi, Rômulo Patrick e Fábio Matheus.

CARTÃO VERMELHO - Fábio Matheus.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).