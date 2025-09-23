Novo rival! Charles Do Bronx enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Rio

Na última sexta-feira (19), a notícia da lesão e saída de Rafael Fiziev da luta principal do UFC Rio caiu como uma bomba entre os fãs de MMA. Afinal de contas, a entidade teria que arranjar um novo adversário para Charles Oliveira com apenas três semanas para a realização do evento. Após alguns dias de indefinição e suspense no ar, o Ultimate definiu oficialmente o substituto para a vaga. Número 8 do ranking dos pesos-leves (70 kg), Mateusz Gamrot será o novo oponente de 'Do Bronx' no dia 11 de outubro, na 'Cidade Maravilhosa'.

O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira (23), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Sendo assim, a presença da principal estrela em atividade do MMA nacional está garantida no único card do Ultimate em solo brasileiro nesta temporada. A manutenção de Charles no show era de extrema importância para a organização. Afinal de contas, se os ingressos para o evento no Rio de Janeiro se esgotaram rapidamente, muito disso se deve ao fato do ex-campeão da liga ter sido apresentado como protagonista no seu país de origem após anos competindo em território estrangeiro.

Desafio diferente pela frente

Vindo de vitória contra Ludovit Klein, em maio deste ano, Gamrot representa um desafio totalmente diferente para o qual Charles vinha se preparando. Contra Fiziev, seu oponente original, Do Bronx treinava para um especialista na trocação, campeão mundial de muay thai. Já agora, diante de Mateusz, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' terá que adaptar totalmente sua estratégia, já que medirá forças contra um grappler que tem na luta agarrada o seu carro-chefe. Tudo isso com pouco mais de duas semanas para o combate.

Rival provocador

Desde que a notícia que Fiziev havia se lesionado vazou para o grande público, inúmeros atletas se candidataram para a vaga de novo adversário de Do Bronx. Dentre eles, grandes nomes da divisão dos leves como Renato 'Moicano' e Benoit St-Denis. Mas Gamrot, que posteriormente acabou sendo o agraciado com o posto, foi, de longe, o mais enfático em suas declarações. Fugindo, inclusive, do seu estilo mais contido, o grappler polonês subiu o tom e passou a provocar Charles, indicando que o brasileiro estaria receoso em enfrentá-lo na atual conjuntura.

A postura mais vocal, atrelada ao 'trash talk' e pressão popular, pode, sim, ter ajudado Gamrot a garantir a vaga na Cidade Maravilhosa. Por outro lado, a falta de adversários de grande calibre disponíveis para lutarem de última hora nas condições apresentadas pode ter sido o fiel da balança para que a empresa optasse por Mateusz, membro do top 10, como novo rival de Charles. Fato é que o UFC Rio tem uma nova luta principal oficializada e uma rivalidade promissora a ser trabalhada até o dia do combate.

