Neymar registra tratamento de lesão no CT do Santos

23/09/2025 21h53

Nesta terça-feira, Neymar registrou o seu tratamento de lesão no CT do Santos. O meia-atacante postou fotos realizando alguns exercícios com o departamento médico do clube.

O camisa 10 teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita no dia 19 de setembro.

Essa é a terceira lesão de Neymar desde que ele voltou ao Santos, no final de janeiro. O Peixe não informou o prazo de retorno, mas o astro costuma levar cerca de um mês para se recuperar de contusões deste porte.

Ao todo, o meia-atacante soma 21 partidas pelo Alvinegro Praiano, com seis gols e três assistências.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

