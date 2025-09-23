Napoli anuncia a renovação do atacante Politano; veja detalhes
Na manhã desta terça-feira, o Napoli anunciou a renovação contratual do atacante italiano Matteo Politano. O novo vínculo do atleta de 32 anos vai até junho de 2028.No Napoli desde 2020, Politano tornou-se uma das peças fundamentais da equipe nesta década. O italiano foi treinado por seis técnicos, incluindo Gattuso e Antonio Conte, e conseguiu manter a titularidade em todas as temporadas.
Em seus cinco anos pelo Napoli, Politano entrou em campo 238 vezes, marcou 34 gols e distribuiu 35 assistências. O atacante conquistou três títulos com a camisa da equipe de Nápoles: dois Campeonatos Italianos (2023 e 2025) e uma Copa da Itália (2020).
Entre os maiores
Com mais três anos de contrato, é esperado que Politano integre o grupo dos dez atletas com mais jogos pelo Napoli. O atual décimo colocado é o zagueiro Koulibaly, que está no Al-Hilal, com 317 jogos - 79 a mais que o atacante italiano.
O jogador que mais entrou em campo pelo Napoli é o meia eslovaco Hamsik, que entrou em campo 520 vezes entre 2007 e 2019.