Topo

Esporte

OPINIÃO

PVC: Naming right no Maracanã não vai pegar, mas dá dinheiro

do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 16h58

Explorar os naming rights do Maracanã pode até gerar retorno financeiro, mas dificilmente o estádio Mario Filho será chamado de outra forma, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

De acordo com o colunista Rodrigo Mattos, o Flamengo tem três grupos interessados em nomear o Maracanã, que está sob concessão a um consórcio liderado pelo clube junto ao Fluminense.

No Maracanã, os naming rights dificilmente vão pegar, mas vai dar dinheiro.PVC

Se for chamar de Brahma Maracanã, não vai — é muito difícil você parar de chamar o Maracanã de Maracanã. Mas a empresa vai colocar o nome no estádio e vai ser o nome do estádio. Se o nome vai pegar e vai espalhar, é outra coisa.PVC

Flamengo: Filipe Luís terá Jorginho e Alex Sandro em decisão na Liberta

O Jorginho está relacionado para a viagem, o Jorginho e o Alex Sandro viajam para a Argentina. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu e viaja agora à tarde para a Argentina com Jorginho e Alex Sandro junto com a delegação rubro-negra.

Agora, fica só um adendo: o Jorginho estar viajando para a Argentina não garante 100% que ele estará em campo. Mas muito provavelmente ele estará, se não de titular, no banco de reserva. Mas o Flamengo ainda adota cautela.Bruno Braz

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Real Madrid goleia Levante com golaço de Vini Jr. e mantém 100% no Espanhol

Chelsea toma susto, mas bate Lincoln e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Reservas do Liverpool sofrem, mas eliminam o Southampton na Copa da Liga Inglesa

Corinthians chega a acordo com Memphis para pagamento de bonificação atrasada; veja detalhes

Sueco de R$ 900 mi desencanta, Liverpool vence e avança na Copa da Liga Inglesa

Novo rival! Charles Do Bronx enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Rio

Avaí oficializa saída de Jair Ventura, e técnico está de volta à Série A

Transmissão ao vivo de Racing x Vélez pela Libertadores: veja onde assistir

Congolês dá show, Pyramids vence e vai pegar time da América no Intercontinental

Corinthians perde do Flamengo e cai na primeira fase do Brasileiro sub-17

Onde vai passar Ferroviária x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo