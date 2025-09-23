PVC: Naming right no Maracanã não vai pegar, mas dá dinheiro

Explorar os naming rights do Maracanã pode até gerar retorno financeiro, mas dificilmente o estádio Mario Filho será chamado de outra forma, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

De acordo com o colunista Rodrigo Mattos, o Flamengo tem três grupos interessados em nomear o Maracanã, que está sob concessão a um consórcio liderado pelo clube junto ao Fluminense.

No Maracanã, os naming rights dificilmente vão pegar, mas vai dar dinheiro. PVC

Se for chamar de Brahma Maracanã, não vai — é muito difícil você parar de chamar o Maracanã de Maracanã. Mas a empresa vai colocar o nome no estádio e vai ser o nome do estádio. Se o nome vai pegar e vai espalhar, é outra coisa. PVC

Flamengo: Filipe Luís terá Jorginho e Alex Sandro em decisão na Liberta

O Jorginho está relacionado para a viagem, o Jorginho e o Alex Sandro viajam para a Argentina. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu e viaja agora à tarde para a Argentina com Jorginho e Alex Sandro junto com a delegação rubro-negra.

Agora, fica só um adendo: o Jorginho estar viajando para a Argentina não garante 100% que ele estará em campo. Mas muito provavelmente ele estará, se não de titular, no banco de reserva. Mas o Flamengo ainda adota cautela. Bruno Braz

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.