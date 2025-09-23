Topo

Nadal faz denúncia sobre uso de sua imagem em vídeos falsos para conselhos financeiros

23/09/2025 10h33

O ex-número um do mundo e um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal fez um alerta sobre o surgimento de vídeos falsos online em que ele aparece oferecendo conselhos financeiros. O tenista aposentado afirmou, nesta terça-feira, que nunca endossou nenhum material com esse conteúdo.

"Quero compartilhar esta mensagem de cautela - algo incomum para minhas redes sociais, mas necessário", escreveu o ex-atleta espanhol em sua conta no Linkedin.

"Nos últimos dias, junto com minha equipe, detectamos vídeos falsos circulando em algumas plataformas. Eles foram gerados com inteligência artificial, mostrando uma figura que imita minha imagem e minha voz. Nesses vídeos, sou falsamente creditado com conselhos ou propostas de investimento que, em nenhum caso, vêm de mim", concluiu.

Bastante chateado com a situação, Nadal se referiu ao episódio em que está envolvido como uma "publicidade enganosa, completamente alheia" a ele.

Ainda sobre o assunto, o tenista de 39 anos comentou sobre o desafio da sociedade de aprender a distinguir entre o que é real e o que é manipulado e destacou a necessidade de "promover um uso ético e responsável da tecnologia". "A inovação é sempre positiva quando serve as pessoas, mas devemos estar cientes dos seus riscos e agir com pensamento crítico", declarou.

Com uma carreira pautada em grandes títulos, o espanhol ostenta 22 títulos de Grand Slams. O ex-tenista, que encerrou a carreira no ano passado, tem ainda uma medalha de ouro olímpica conquistada nos Jogos de Pequim-2008.

