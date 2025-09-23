Gabrielzinho leva tri no Mundial de natação e Brasil tem mais seis pódios

O Brasil conquistou quatro medalhas de ouro no terceiro dia de Mundial de natação paralímpica, em Singapura. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi tricampeão nos 100m costas da classe S2, enquanto Carol Santiago foi tetra nos 50m livre da classe S12.

A delegação verde e amarela conquistou ainda mais três pratas. Com os resultados, o país chegou a 19 medalhas — seis ouros, oito pratas e cinco bronzes — no torneio, ocupando a quarta colocação do quadro de medalhas. O ranking é liderado pela China, que acumula 12 ouros, três pratas e dois bronzes, totalizando 17 medalhas. A seguir, vêm Itália (7 ouros, 7 pratas e 6 bronzes) e Grã-Bretanha (7 ouros, 6 pratas e 10 bronzes).

Novas conquistas

Um dos grandes nomes do esporte paralímpico brasileiro na atualidade, Gabrielzinho foi ouro nos 100m costas S2 (comprometimento físico-motor) com tempo de 1min54s58. Foi o terceiro título dele na categoria.

Eu me senti muito bem na prova. Dei meu máximo. Fiquei até meio emocionado com meu resultado. É uma prova que me deixa um pouco nervoso ainda, por já ter errado ela [em Tóquio 2020, quando ficou com a prata]. Mas, graças a Deus, estou muito concentrado e bem focado. A competição começou do jeito certo e fiquei bem perto do meu melhor da vida — que foi nos Jogos de Paris 2024 Gabrielzinho

Esta é a sétima medalha de Gabrielzinho em mundiais e a sétima de ouro. Ele segue invicto, incluindo as edições da Ilha da Madeira, em 2022 e Manchester, em 2023.

Carol conquistou o ouro nos 50m livre da classe S12 (baixa visão) com a marca de 27s29. É a quarta conquista dela.

Esta é a minha prova favorita, na qual você não pode errar nada, precisa acordar rápido. Eu fico sempre feliz em trazer uma medalha de ouro para o Brasil e contribuir. Eu esperava um tempo um pouco melhor, mas fico feliz com o resultado e por fazer o hino tocar mais uma vez. É sempre uma emoção, é grandioso demais o sentido que tudo isso tem Carol

Beatriz Flausino, que é estreante em Mundiais, levou o ouro nos 100m peito SB14, com tempo de 1min12s61. Ela foi seguida por Débora Carneiro, que ficou com a medalha de prata, com 1min15s08.

Beatriz Flausino, medalhista de ouro dos 100m peito SB14 Imagem: Marcello Zambrana/CPB

O Brasil conquistou ainda o revezamento 4x50m medley 20 pontos, com equipe formada por Samuel Oliveira, Tiago Oliveira, Alessandra Oliveira e Mayara Petzold.

Samuel Oliveira conquistou a prata nos 50m borboleta da classe S5 (comprometimento físico-motor), com em 31s98. Já Lucilene Sousa ficou na segunda colocação nos 50m livre S12, com 27s89.