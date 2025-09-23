Cavalo paraguaio? Colunistas debatem surpresa do Mirassol no Brasileiro

Mirassol e Cruzeiro fazem campanhas inesperadas no Brasileirão 2025, mas o time do interior paulista é a maior surpresa, avaliaram José Trajano e Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

Enquanto o Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 50 pontos em 24 jogos, o Mirassol é o quarto colocado, com 42 pontos em 23 partidas disputadas. Flamengo (líder, com 51) e Palmeiras (3º, com 49) completam o G-4, mas já eram apontados como favoritos no início da competição.

Trajano: Mirassol não é cavalo paraguaio

Quem é que podia imaginar? Pensa bem. Nem o torcedor e nem o pessoal lá de Mirassol, cidadezinha pequena no interior de São Paulo. Nem eles podiam imaginar que Mirassol estivesse em quarto lugar, na zona da Libertadores.

Todo ano tem o chamado cavalo paraguaio, tem um time menor, menos torcida, com menos tradição, com menos expectativa, que ele surpreende. Chega uma hora que todo mundo começa a endeusar, a celebrar e o time começa a murchar. Quem fez isso um pouco esse ano foi o Bragantino. [...] Mas o Mirassol não.

José Trajano

Mattos: Cruzeiro faz papel que era esperado do Botafogo

O Mirassol enfrenta os outros times. Inclusive deu goleada no Bahia, o jogo contra o Cruzeiro, em Mirassol, foi um jogo maluco, com os dois times se agredindo o tempo inteiro. Enfrentou o Flamengo de igual para igual no Maracanã, coisa que nenhum outro time fez até agora.

O Cruzeiro está fazendo o papel que a gente esperaria do Botafogo nesse ano, né? Pelo investimento, a gente acharia que o Botafogo seria o time que ia ameaçar a Flamengo e Palmeiras ali. Botafogo esse ano 'flopou' o futebol até aqui, apesar de estar em quinto, não está indo bem. E o Cruzeiro se remontou, curiosamente, com jogadores que pareciam que iam ser reservas

Rodrigo Mattos

