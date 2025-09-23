Topo

Esporte

OPINIÃO

Milly: 'Com Jorginho e Saul, Flamengo pode executar goleada que promete'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 19h51

O retorno de Jorginho após lesão é um grande reforço para o meio-campo do Flamengo na decisão contra o Estudiantes, destacou Milly Lacombe, no UOL News.

Para a colunista, a presença do volante, ao lado de Saúl Ñíguez, pode ser determinante para o desempenho ofensivo, ajudando o time a superar a dificuldade de transformar domínio em boa vantagem — como aconteceu no primeiro jogo.

Ele é o centro gravitacional desse time e ele encaixou muito bem com o Saúl. É a melhor dupla de volantes da América, sem dúvida nenhuma, e uma das melhores do mundo. Então, faz bem a volta dele.

Relacionadas

O Flamengo tem sido vítima de sua absurda qualidade?

Em vantagem na Libertadores, Flamengo não perde na Argentina há quase oito anos

Flamengo relaciona Jorginho para jogo contra Estudiantes

Vai ser um jogo difícil, sem dúvida nenhuma, lá é sempre complicado, mas o Flamengo também pode resolver essa história de pressionar, pressionar, pressionar, jogar bonito, fazer arte, mas não conseguir concluir a goleada que ameaça executar. Quem sabe agora vai.
Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia em São Paulo

Corinthians se reúne com a Caixa por refinanciamento da taxa de juros da Arena

Transmissão ao vivo de Ferroviária x Goiás pela Série B: veja onde assistir

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Vasco x Bahia pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem das quartas da Libertadores

Athletic x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Volta Redonda x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Vila Nova x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações