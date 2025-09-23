Milly: 'Com Jorginho e Saul, Flamengo pode executar goleada que promete'

O retorno de Jorginho após lesão é um grande reforço para o meio-campo do Flamengo na decisão contra o Estudiantes, destacou Milly Lacombe, no UOL News.

Para a colunista, a presença do volante, ao lado de Saúl Ñíguez, pode ser determinante para o desempenho ofensivo, ajudando o time a superar a dificuldade de transformar domínio em boa vantagem — como aconteceu no primeiro jogo.

Ele é o centro gravitacional desse time e ele encaixou muito bem com o Saúl. É a melhor dupla de volantes da América, sem dúvida nenhuma, e uma das melhores do mundo. Então, faz bem a volta dele.

Vai ser um jogo difícil, sem dúvida nenhuma, lá é sempre complicado, mas o Flamengo também pode resolver essa história de pressionar, pressionar, pressionar, jogar bonito, fazer arte, mas não conseguir concluir a goleada que ameaça executar. Quem sabe agora vai.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.