Milan x Lecce: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Itália
O Milan terá pela frente o Lecce nesta terça-feira, pela segunda rodada da Copa Itália. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília), no Estádio San Siro.
Onde assistir Milan x Lecce ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.
Prováveis escalações
Provável escalação do Milan
Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana e Estupiñán; Pulisic e Giménez
Técnico: Massimiliano Allegri
Provável escalação do Lecce
Falcone, Tiago Gabriel, Gapar Gallo e Kouassi; Ramadani, Sala e Coulibaly; Stulic, Sottil e Pierotti
Técnico: Eusébio Di Francesco
Arbitragem
- Árbitro: Paride Tremolada (ITA)
- Assistentes: Khaled Bahri (ITA) e Claudio Barone (ITA)
- VAR: Lorenzo Maggioni (ITA)