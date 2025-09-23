Topo

Esporte

Milan x Lecce: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Itália

23/09/2025 08h00

O Milan terá pela frente o Lecce nesta terça-feira, pela segunda rodada da Copa Itália. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília), no Estádio San Siro.

Onde assistir Milan x Lecce ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Prováveis escalações

Provável escalação do Milan

Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana e Estupiñán; Pulisic e Giménez

Técnico: Massimiliano Allegri

Provável escalação do Lecce

Falcone, Tiago Gabriel, Gapar Gallo e Kouassi; Ramadani, Sala e Coulibaly; Stulic, Sottil e Pierotti

Técnico: Eusébio Di Francesco

Arbitragem

  • Árbitro: Paride Tremolada (ITA)

  • Assistentes: Khaled Bahri (ITA) e Claudio Barone (ITA)

  • VAR: Lorenzo Maggioni (ITA)

