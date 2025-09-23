Lucas participa de treino completo com bola, e São Paulo avança em preparação para encarar a LDU

O São Paulo avançou na preparação visando a decisão contra a LDU-EQU, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Lucas Moura deu um passo importante na recuperação e treinou com bola, dando indícios de que pode ficar à disposição, ao menos no banco de reservas, para o duelo decisivo.

Lucas participou de todo o treino com bola junto ao restante do elenco. O atacante passou por uma artroscopia no joelho direito no último dia 30 de agosto, mas tem trabalhado intensamente para estar presente no confronto decisivo pela Libertadores. Resta saber, agora, se reunirá condições para voltar aos relacionados.

Para a decisão, Crespo também vive a expectativa de poder voltar a contar com Oscar. Recuperado de fraturas nas vértebras L1, L2 e L3 da região lombar, o meia vem treinando normalmente com os companheiros desde a última sexta-feira. Nesta terça, também trabalhou junto ao grupo sem maiores problemas.

O Tricolor ainda atualizou o quadro de Cédric Soares. O português, que desfalcou a equipe no clássico contra o Santos devido a um quadro de virose, retomou os trabalhos no campo, mas com carga reduzida.

No SuperCT, o técnico Hernán Crespo e sua comissão comandaram um trabalho de construção de jogadas e finalizações. Na sequência, os jogadores realizaram um exercício tático de 11 contra 11, que contou com a participação de jovens das categorias de base.

Para encarar o time equatoriano, Crespo seguirá tendo os desfalques já conhecidos de Calleri e Ryan Francisco (ambos passaram por cirurgias no joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

O São Paulo fechará a preparação para o embate na tarde desta quarta-feira. O Tricolor decide sua vida na Libertadores e recebe a LDU-EQU na quinta-feira. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis.

Situação do São Paulo

O Tricolor perdeu o jogo de ida por 2 a 0, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador), e precisa de uma atuação histórica para avançar no tempo normal. Em caso de vitória por dois gols de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.

Pensando na decisão, Crespo poupou boa parte dos titulares contra o Santos e mandou um time reserva a campo. A estratégia, contudo, não deu certo, e o São Paulo perdeu por 1 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Penúltimo dia de preparação antes da noite de @LibertadoresBR no #MorumBIS!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/i4VVSLtDLr ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 23, 2025

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)