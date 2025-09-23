Liverpool x Southampton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga Inglesa
O Liverpool entra em campo nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O duelo será contra o Southampton, às 16h (de Brasília), em Anfield.
Onde assistir Liverpool x Southampton ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Prováveis escalações
Provável escalação do Liverpool
Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Endo, Jones e Wirtz; Chiesa, Ngumoha e Ekitike
Técnico: Arne Slot
Provável escalação do Southampton
Bazunu; Roerslev, Harwood-Bellis, Stephens e Manning; Jander, Charles, Fellows, Azaz e Fraser; Armstrong
Técnico: Will Still
Arbitragem
- Árbitro: Thomas Bramall
- Assistentes: Simon Bennett e Andrew Dallison