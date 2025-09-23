Topo

Liverpool x Southampton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga Inglesa

23/09/2025 08h00

O Liverpool entra em campo nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O duelo será contra o Southampton, às 16h (de Brasília), em Anfield.

Onde assistir Liverpool x Southampton ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Prováveis escalações

Provável escalação do Liverpool

Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Endo, Jones e Wirtz; Chiesa, Ngumoha e Ekitike

Técnico: Arne Slot

Provável escalação do Southampton

Bazunu; Roerslev, Harwood-Bellis, Stephens e Manning; Jander, Charles, Fellows, Azaz e Fraser; Armstrong

Técnico: Will Still

Arbitragem

  • Árbitro: Thomas Bramall

  • Assistentes: Simon Bennett e Andrew Dallison

