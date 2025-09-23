Lincoln City x Chelsea: onde assistir, estatísticas e escalações

Nesta terça-feira, pela terceira rodada da Liga Inglesa, o Chelsea visita o Lincoln City no LNER Stadium. A bola rola às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo será transmitido pela ESPN e Disney+.

Como chegam os times?

O Lincoln City chega embalado para o duelo. A equipe, atualmente na terceira colocação da terceira divisão inglesa, com 18 pontos, sustenta uma invencibilidade de dez jogos sem derrota.

O Chelsea, por sua vez, não vence há três partidas, sendo duas pelo Campeonato Inglês e uma pela Liga dos Campeões. Na Premier League, a equipe ocupa a sexta posição, com oito pontos conquistados.

Prováveis escalações

Lincoln: Wickens; Reach, Bradley, Jackson e Darikwa; House, Bayliss, McGrandles e Street; Collins e Draper



Técnico: Michael Skubala

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Acheampong, Badiashile e Hato; Andrey Santos e Enzo Fernandez; George, Buonanotte, Garnacho e Guiu



Técnico: Enzo Maresca

Próximo jogo Lincoln City

Peterborough x Lincoln City | 3ª divisão do Campeonato Inglês



Data e horário: 27 de setembro, às 11h (de Brasília)



Local: LNER Stadium

Próximo jogo Chelsea

Chelsea x Brighton | Campeonato Inglês



Data e horário: 27 de setembro, às 11h (de Brasília)



Local: Stamford Bridge

