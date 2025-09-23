Lincoln City x Chelsea: onde assistir, estatísticas e escalações
Nesta terça-feira, pela terceira rodada da Liga Inglesa, o Chelsea visita o Lincoln City no LNER Stadium. A bola rola às 15h45 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo será transmitido pela ESPN e Disney+.
Como chegam os times?
O Lincoln City chega embalado para o duelo. A equipe, atualmente na terceira colocação da terceira divisão inglesa, com 18 pontos, sustenta uma invencibilidade de dez jogos sem derrota.
O Chelsea, por sua vez, não vence há três partidas, sendo duas pelo Campeonato Inglês e uma pela Liga dos Campeões. Na Premier League, a equipe ocupa a sexta posição, com oito pontos conquistados.
Prováveis escalações
Lincoln: Wickens; Reach, Bradley, Jackson e Darikwa; House, Bayliss, McGrandles e Street; Collins e Draper
Técnico: Michael Skubala
Chelsea: Jorgensen; Gusto, Acheampong, Badiashile e Hato; Andrey Santos e Enzo Fernandez; George, Buonanotte, Garnacho e Guiu
Técnico: Enzo Maresca
Próximo jogo Lincoln City
Peterborough x Lincoln City | 3ª divisão do Campeonato Inglês
Data e horário: 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local: LNER Stadium
Próximo jogo Chelsea
Chelsea x Brighton | Campeonato Inglês
Data e horário: 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local: Stamford Bridge
FICHA TÉCNICA
LINCOLN CITY X CHELSEA
Competição: Copa da Liga Inglesa
Local: LNER Stadium
Data: 23 de setembro de 2025 (Terça-feira)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Transmissão: ESPN e Disney+