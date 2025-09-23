Líder, Palmeiras goleia o Cuiabá e enfrenta o Vasco nas quartas do Brasileirão sub-17
O Palmeiras encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17 com uma vitória por 4 a 0 sobre o Cuiabá, nesta terça-feira. Thauan, Murilo Felpa, Juan Gabriel e Wesley anotaram os tentos palmeirenses no duelo da 19ª rodada, que aconteceu na Arena Crefisa Barueri.
A equipe comandada pelo técnico Arthur Itiro entrou em campo já classificado às quartas de final e com a liderança garantida. Primeiro colocado, com 46 pontos, as Crias da Academia enfrentam o Vasco, que empatou com o Atlético-MG e terminou na oitava posição, com 33 pontos. O duelo está previsto para acontecer no próximo dia 30 de setembro.
Antes disso, porém, o Palmeiras duela com o Itaquaquecetuba, no sábado, pela terceira fase do Campeonato Paulista. A bola rola às 11 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.
? Resumo do jogo
O Palmeiras abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Thauan fez boa jogada, tabelou com Ruan Yago, recebeu na entrada da área e bateu colocado para colocar as Crias da Academia em vantagem. A equipe alviverde ampliou o marcador aos dois minutos do segundo tempo. Luis Pacheco recebeu de Wesley pela direita, cruzou na área, e Murilo mandou de cabeça para o fundo do gol.
Juan Gabriel fez o terceiro do Verdão aos dez. Ruan Yago recebeu boa bola pela esquerda e mandou na área. O camisa 19 apareceu livre e bateu de primeira para o fundo do gol de Felipe Dida. Aos 44, Lucas Gabriel bateu cruzado, o goleiro deu rebote e Wesley completou para a rede.
?PALMEIRAS 4 x 0 CUIABÁ ?
? Competição: Campeonato Brasileiro sub-17 (19ª rodada)
?? Local: Arena Barueri
? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 15 horas (de Brasília)
Gols
- ? Thauan, aos 10? do 1ºT (Palmeiras)
- ? Murilo Felpa, aos 2? do 2°T (Palmeiras)
- ? Juan Gabriel, aos 10? do 2°T (Palmeiras)
- ? Wesley, aos 44? do 2°T (Palmeiras)