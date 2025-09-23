Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O Levante recebe o Real Madrid no estádio Ciudad de Valencia, nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Liga Espanhola.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam os times?
O Real Madrid é líder invicto do Campeonato Espanhol, acumulando 15 pontos em 5 jogos, e vem de uma vitória contra o Espanyol por 2 a 0. Já o Levante, que está em 16° lugar, conquistou seu primeiro triunfo na LaLiga em seu último jogo, contra o Girona, quando aplicou uma goleada de 4 a 0.
Histórico de confronto
As equipes já se enfrentaram em 36 jogos, com 26 vitórias do Real Madrid, quatro empates e seis triunfos do Levante. Nos últimos cinco jogos, a disputa se mostrou equilibrada, com duas vitórias para cada lado, além de um empate.
Veja o histórico dos últimos 5 jogos:
22/02/2020: Levante 1 x 0 Real Madrid (Campeonato Espanhol)
04/10/2020: Levante 0 x 2 Real Madrid (Campeonato Espanhol)
30/01/2021: Real Madrid 1 x 2 Levante (Campeonato Espanhol)
22/08/2021: Levante 3 x 3 Real Madrid (Campeonato Espanhol)
12/05/2022: Real Madrid 6 x 0 Levante (Campeonato Espanhol)
Estatísticas
Real Madrid no campeonato
5 vitórias
10 gols marcados
2 gols sofridos
Levante no campeonato
1 vitória, 1 empate e 3 empates
9 gols marcado
9 gols sofridos
Prováveis escalações
Levante: Ryan, Toljan, Elgezábal, Moreno e Sánchez; Martínez, Olasagasti, Rey e Álvarez; Eyong e Romero.
Técnico: Julián Calero
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Guler; Mastantuono, Vinícius Júnior e Mbappé.
Técnico: Xabi Alonso
Próximo jogo Real Madrid
Atlético de Madrid x Real Madrid | Campeonato Espanhol
Data e horário: 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
Local: Riyadh Air Metropolitano
Próximo jogo Levante
Getafe x Levante | Campeonato Espanhol
Data e horário: 27 de setembro, às 09h00 (de Brasília)
Local: Coliseum Alfonso Pérez
FICHA TÉCNICA
LEVANTE X REAL MADRID
Competição: Campeonato Espanhol
Local: Ciudad de Valencia
Data: 23 de setembro de 2025 (Terça-feira)
Horário: 16h30 (de Brasília)
Transmissão: Disney+
Arbitragem: Isidro Mera