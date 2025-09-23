Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

O Levante recebe o Real Madrid no estádio Ciudad de Valencia, nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Liga Espanhola.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam os times?

O Real Madrid é líder invicto do Campeonato Espanhol, acumulando 15 pontos em 5 jogos, e vem de uma vitória contra o Espanyol por 2 a 0. Já o Levante, que está em 16° lugar, conquistou seu primeiro triunfo na LaLiga em seu último jogo, contra o Girona, quando aplicou uma goleada de 4 a 0.

Histórico de confronto

As equipes já se enfrentaram em 36 jogos, com 26 vitórias do Real Madrid, quatro empates e seis triunfos do Levante. Nos últimos cinco jogos, a disputa se mostrou equilibrada, com duas vitórias para cada lado, além de um empate.

Veja o histórico dos últimos 5 jogos:

22/02/2020: Levante 1 x 0 Real Madrid (Campeonato Espanhol)



04/10/2020: Levante 0 x 2 Real Madrid (Campeonato Espanhol)



30/01/2021: Real Madrid 1 x 2 Levante (Campeonato Espanhol)



22/08/2021: Levante 3 x 3 Real Madrid (Campeonato Espanhol)



12/05/2022: Real Madrid 6 x 0 Levante (Campeonato Espanhol)

Estatísticas

Real Madrid no campeonato

5 vitórias



10 gols marcados



2 gols sofridos

Levante no campeonato

1 vitória, 1 empate e 3 empates



9 gols marcado



9 gols sofridos

Prováveis escalações

Levante: Ryan, Toljan, Elgezábal, Moreno e Sánchez; Martínez, Olasagasti, Rey e Álvarez; Eyong e Romero.



Técnico: Julián Calero

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Guler; Mastantuono, Vinícius Júnior e Mbappé.



Técnico: Xabi Alonso

Próximo jogo Real Madrid

Atlético de Madrid x Real Madrid | Campeonato Espanhol



Data e horário: 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)



Local: Riyadh Air Metropolitano

Próximo jogo Levante

Getafe x Levante | Campeonato Espanhol



Data e horário: 27 de setembro, às 09h00 (de Brasília)



Local: Coliseum Alfonso Pérez

FICHA TÉCNICA



LEVANTE X REAL MADRID

Competição: Campeonato Espanhol



Local: Ciudad de Valencia



Data: 23 de setembro de 2025 (Terça-feira)



Horário: 16h30 (de Brasília)



Transmissão: Disney+



Arbitragem: Isidro Mera