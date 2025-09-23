Topo

Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

23/09/2025 08h00

O Levante recebe o Real Madrid no estádio Ciudad de Valencia, nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Liga Espanhola.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam os times?

O Real Madrid é líder invicto do Campeonato Espanhol, acumulando 15 pontos em 5 jogos, e vem de uma vitória contra o Espanyol por 2 a 0. Já o Levante, que está em 16° lugar, conquistou seu primeiro triunfo na LaLiga em seu último jogo, contra o Girona, quando aplicou uma goleada de 4 a 0.

Histórico de confronto

As equipes já se enfrentaram em 36 jogos, com 26 vitórias do Real Madrid, quatro empates e seis triunfos do Levante. Nos últimos cinco jogos, a disputa se mostrou equilibrada, com duas vitórias para cada lado, além de um empate.

Veja o histórico dos últimos 5 jogos:

22/02/2020: Levante 1 x 0 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

04/10/2020: Levante 0 x 2 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

30/01/2021: Real Madrid 1 x 2 Levante (Campeonato Espanhol)

22/08/2021: Levante 3 x 3 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

12/05/2022: Real Madrid 6 x 0 Levante (Campeonato Espanhol)

Estatísticas

Real Madrid no campeonato

5 vitórias

10 gols marcados

2 gols sofridos

Levante no campeonato

1 vitória, 1 empate e 3 empates

9 gols marcado

9 gols sofridos

Prováveis escalações

Levante: Ryan, Toljan, Elgezábal, Moreno e Sánchez; Martínez, Olasagasti, Rey e Álvarez; Eyong e Romero.

Técnico: Julián Calero

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Guler; Mastantuono, Vinícius Júnior e Mbappé.

Técnico: Xabi Alonso

Próximo jogo Real Madrid

Atlético de Madrid x Real Madrid | Campeonato Espanhol

Data e horário: 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)

Local: Riyadh Air Metropolitano

Próximo jogo Levante

Getafe x Levante | Campeonato Espanhol

Data e horário: 27 de setembro, às 09h00 (de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez

FICHA TÉCNICA

LEVANTE X REAL MADRID

Competição: Campeonato Espanhol

Local: Ciudad de Valencia

Data: 23 de setembro de 2025 (Terça-feira)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Disney+

Arbitragem: Isidro Mera

