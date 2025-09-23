Real Madrid goleia Levante com golaço de Vini Jr. e mantém 100% no Espanhol

Com um golaço do brasileiro Vinicius Júnior, o Real Madrid venceu o Levante, na tarde de hoje (23), por 4 a 1, no estádio Ciutat de Valencia, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol.

O camisa 11 abriu o placar com um chute colocado, utilizando a parte externa do pé. Mastantuono e Mbappé, duas vezes, foram os autores dos outros gols. Para os donos da casa, Eyong foi quem balançou a rede.

Com o resultado, os merengues vão a 18 pontos em seis partidas. Eles ocupam a liderança do torneio — o Barcelona, segundo colocado, tem 13 pontos e entra em campo ainda nesta rodada. O Levante permanece com 4 e busca recuperação na competição.

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o Atlético de Madri, enquanto o Levante enfrenta o Getafe fora de casa.

Como foi o jogo

Real Madrid adotou uma estratégia diferente, de ter um sistema com três zagueiros no momento ofensivo e com Vinícius Júnior mais próximo de Mbappé. A equipe visitante se mostrou superior, ditando o ritmo da partida, mas os donos da casa assustaram duas vezes, em chances com Romero e De la Fuente.

Os merengues, porém, logo se acertaram e passaram a rondar o gol adversário. A primeira chance mais clara foi com Mastantuono, que carimbou o travessão após rebote de finalização de Vini Jr. O placar foi, então, aberto com o próprio brasileiro, com uma bonita batida com a parte externa no pé direito.

O camisa 11, que teve boa atuação na etapa inicial, arrancou em velocidade pela esquerda e deu assistência para Mastantuono ampliar a vantagem merengue. Antes do apito, o "Malvadeza" teve mais uma oportunidade, mas parou no goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o jogo apresentou outro ritmo e o Levante conseguiu diminuir logo no começo. Após o gol, os donos da casa fizeram uma pressão em busca do empate, tiveram mais a bola e também mais próximos do gol de Courtois. Mas, ao mesmo tempo, deixaram espaços para contra-ataques. Em uma das investidas do Madrid, pênalti em Mbappé — o próprio francês cobrou com uma cavadinha e fez o terceiro dos visitantes.

A torcida ainda celebrava quando Mbappé fez o segundo dele no jogo e o quarto do Madrid. Na reta final, Xabi Alonso fez mudanças, algumas já pensando no próximo duelo. O time trocou passes e gastou tempo, enquanto o Levante não mostrava forças para conseguir mudar a conjuntura do duelo.

Lances importantes

Perdeu. Aos 3 minutos do 1º tempo, Fran García cortou mal e acabou entregando de presente para Vencedor, que toca para trás na saída de Courtois. Sem goleiro, Romero finalizou cruzado e mandou rente à trave.

Quase. Aos 23 minutos do 1º tempo, Vencedor cobrou escanteio e De la Fuente, livre no meio da área, cabeceou. A bola raspou a trave esquerda do goleiro do Real Madrid.

No travessão. Aos 19 minutos do 1º tempo, Vinícius Júnior chutou de fora da área, Ryan espalmou. No rebote, Mastantuono finalizou "no susto" e mandou no travessão.

0x1. Aos 27 minutos do 1º tempo, Valverde acionou Vinícius Júnior pelo lado direito da área. O brasileiro encontrou um pequeno espaço entre dois marcadores e, cm um chute de trivela, abriu o placar.

0x2. Aos 37 minutos do 1º tempo, Vinícius Júnior recebeu de Carreras, arrancou em velocidade pela esquerda e inverteu para Mastantuono. O argentino invadiu a área e finalizou no ângulo para ampliar.

1x2. Aos 8 minutos do 2º tempo, Romero invadiu a área pela direita e cruzou. A bola desviou em Huijsen e encobriu Courtois, Eyong sobiu na pequena e cabeceou para o gol.

1x3. Aos 19 minutos do 2º tempo, Mbappé invadiu e foi derrubado em bote errado de Elgezabal. Na cobrança, cavadinha e gol.

1x4. Aos 21 minutos do 2º tempo, Arda Guler recebeu e lançou para Mbappé. O francês dominou com a coxa entre dois marcadores, colocou na frente em velocidade, driblou Ryan dentro da área e marcou.