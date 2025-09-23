Khellven treina com o grupo, e Palmeiras fecha preparação para pegar o River; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou, nesta terça-feira, a preparação para o duelo decisivo contra o River Plate, pela volta das quartas de final da Libertadores e fez mais um treino, dessa vez no Allianz Parque, palco do jogo que acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

Os jogadores se reapresentaram na Academia de Futebol, fizeram ativação no centro de excelência e em seguida partiram para o Allianz Parque para o treino no fim da tarde. Depois do aquecimento, o elenco aprimorou conceitos e estratégias táticas e participou de um descontraído recreativo. Para finalizar, os atletas ensaiaram jogadas de bola parada e finalizações.

Khellven de volta?

O lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé no jogo de ida e foi desfalque contra o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão. O jogador participou do treino com o grupo e deve voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Contudo, a tendência é a de que Giay comece entre os titulares.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras x River Plate: situação do confronto

A equipe de Abel Ferreira entra em campo com a vantagem obtida na ida. Na Argentina, o time brasileiro superou os donos da casa por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. Assim, o Palmeiras depende apenas de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Uma vitória do River por dois de diferença elimina o Alviverde.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x River Plate



Competição: Libertadores (volta das quartas de final)



Data e hora: 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Jogo: Bahia x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



Data e hora: 28 de setembro, às 16 horas (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)