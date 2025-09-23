Topo

Jorginho é relacionado por Filipe Luís para "decisão" do Flamengo na Libertadores; veja lista completa

23/09/2025 14h36

O torcedor flamenguista ganhou uma importante notícia nesta terça-feira. O volante Jorginho, desfalque nos últimos jogos do Flamengo, foi relacionado por Filipe Luís para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, da Argentina.

O camisa 21 ficou de fora das últimas quatro partidas da equipe rubro-negra devido a um edema na coxa esquerda. Ele vinha se recuperando da lesão no Ninho do Urubu e não entra em campo desde a goleada sobre o Vitória, por 8 a 0, no dia 25 de agosto.


No clube desde a Copa do Mundo de Clubes, Jorginho rapidamente se consolidou como titular na equipe de Filipe Luís, se tornando peça chave para o sistema de jogo do Flamengo. Ao todo, ele soma 15 jogos, com um gol e duas assistências.

O Flamengo precisa de um simples empate para se classificar à semifinal da Libertadores. No jogo de ida, disputado na na última quarta-feira, o Rubro-Negro venceu o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã. Caso avance, a equipe carioca enfrentará o vencedor do duelo entre Racing-ARG e Vélez, ambos da Argentina, que jogam nesta terça-feira.

O jogo decisivo entre Flamengo e Estudiantes está agendado para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Veja todos os relacionados do Flamengo

  • Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

  • Defensores: Alex Sandro, Ayrton Luccas, Cleiton, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña

  • Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, Carrascal, De la Cruz, Evertton Araújo, Jorginho e Saúl

  • Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan

