Topo

Esporte

Avaí oficializa saída de Jair Ventura, e técnico está de volta à Série A

Técnico aceitou proposta e comandará o Vitória na reta final do Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Técnico aceitou proposta e comandará o Vitória na reta final do Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Salvador

23/09/2025 17h35

O Avaí oficializou nesta terça-feira a saída de Jair Ventura, que aceitou proposta para assumir o Vitória na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão encerra um ciclo de pouco mais de seis meses na Ressacada e recoloca o treinador na elite nacional, agora em um cenário de maior pressão e risco.

No comando do clube catarinense, Jair acumulou 27 partidas, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas. O aproveitamento de 45% reflete uma campanha de estabilidade, sem grandes oscilações, mas também distante de resultados que empolgassem a torcida. Ainda assim, a diretoria catarinense via no técnico uma peça para dar sequência ao planejamento até o fim do ano.

Relacionadas

Corinthians tem reunião com Caixa e quer taxa de juros da Arena pela metade

Consultores da ONU pedem que Fifa suspenda Israel; país tenta vaga na Copa

A ruptura ocorreu pela oportunidade surgida em Salvador. O Vitória, afundado na zona de rebaixamento, busca um nome com experiência em contextos de crise e enxergou em Jair o perfil adequado para reestruturar a equipe. O clube ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, e tem pela frente o desafio imediato contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre.

No Avaí, a transição será conduzida por Marquinhos Santos, anunciado como interino. A escolha tem relação direta com a necessidade de evitar turbulências no vestiário. O ex-treinador já conhece o ambiente do clube e carrega respaldo interno para manter a competitividade até a definição de um substituto.

A ida de Jair ao Vitória também reforça uma característica recorrente na carreira do treinador: a capacidade de assumir trabalhos em situações delicadas. Foi assim no Sport e no Goiás, e novamente se repete no Barradão. A aposta rubro-negra está em sua habilidade para organizar sistemas defensivos e extrair competitividade em curto prazo.

Já no Vitória, o desafio é encontrar um perfil que dê sequência ao trabalho sem perder identidade, em meio a um calendário apertado e competitivo.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

De virada, Chelsea bate Lincoln e avança às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Reservas do Liverpool sofrem, mas eliminam o Southampton na Copa da Liga Inglesa

Corinthians chega a acordo com Memphis para pagamento de bonificação atrasada; veja detalhes

Sueco de R$ 900 mi desencanta, Liverpool vence e avança na Copa da Liga Inglesa

Novo rival! Charles Do Bronx enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Rio

Avaí oficializa saída de Jair Ventura, e técnico está de volta à Série A

Transmissão ao vivo de Racing x Vélez pela Libertadores: veja onde assistir

Congolês dá show, Pyramids vence e vai pegar time da América no Intercontinental

Corinthians perde do Flamengo e cai na primeira fase do Brasileiro sub-17

Onde vai passar Ferroviária x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Líder, Palmeiras goleia o Cuiabá e enfrenta o Vasco nas quartas do Brasileirão sub-17