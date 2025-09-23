Topo

Já eliminado, São Paulo vence Bahia na última rodada do Brasileiro sub-17

23/09/2025 17h02

O São Paulo encerrou sua campanha no Campeonato Brasileiro sub-17 com vitória. Já eliminado, o Tricolor bateu o Bahia nesta terça-feira, por 1 a 0, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela 19ª e última rodada da primeira fase do torneio da categoria. Brenno marcou o gol dos donos da casa, enquanto o goleiro Carlos defendeu um pênalti já nos acréscimos.

Situação na tabela

Tanto o São Paulo como o Bahia não se classificaram às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. O Tricolor paulista terminou sua campanha na 11ª posição, com 29 pontos, enquanto o time baiano fechou na 18ª colocação, com nove pontos. Veja, abaixo, as campanhas finais das duas equipes:

  • São Paulo: 11º lugar, com 29 pontos (oito vitórias, cinco empates e seis derrotas)

  • Bahia: 18ª posição, com 9 pontos (duas vitórias, três empates e 14 derrotas)

O gol do jogo

O primeiro gol da partida saiu aos cinco minutos do segundo tempo. João Bispo recebeu do lado direito e cruzou para a pequena área. Brenno subiu de cabeça, sem marcação, e abriu o placar para o São Paulo.

Já nos acréscimos do jogo, o Bahia teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas Carlos caiu no canto esquerdo e garantiu a vitória do São Paulo.

Próximos jogos

São Paulo

  • Ferroviária x São Paulo (sexta rodada da terceira fase do Paulista sub-17)

  • Data e horário: 27 de setembro de 2025 (sábado), às 11h (de Brasília)

  • Local: Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaratinga (SP)

Bahia

  • Bahia x Juazeirense (10ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano sub-17)

  • Data e horário: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 13h30 (de Brasília)

  • Local: CT Evaristo de Macedo, em Salvador (BA)

