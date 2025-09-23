Sueco de R$ 900 mi desencanta, Liverpool vence e avança na Copa da Liga Inglesa
O Liverpool venceu o Southampton nesta terça-feira, por 2 a 1, no Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O sueco Isak, contratado por 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 957 milhões), abriu o placar e marcou seu primeiro gol pelos Reds, enquanto Ekitike marcou o segundo tento do time mandante. Shea Charles foi às redes para os visitantes.
Situação na competição
Com o resultado, o Liverpool garante vaga na quarta fase da competição. Já o Southampton se despede do torneio, em que entrou ainda na primeira etapa.
Como foi o jogo
O Liverpool abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Chiesa aproveitou saída de bola equivocada do goleiro, retomou a posse e passou para Isak, que bateu de primeira para marcar seu primeiro gol com a camisa dos Reds.
O Southampton deixou tudo igual aos 30 minutos da etapa final. Endo tentou afastar cobrança de escanteio, mas cabeceou para trás de graça para Shea Charles, cara a cara com Mamardashvili, empatar o confronto.
Aos 40 minutos, o Liverpool encontrou o gol da vitória. Após belo lançamento de Robertson da defesa, Chiesa domina na área e rola para Ekitike, que teve o simples trabalho de empurrar para o fundo das redes. Na comemoração, o atacante tirou a camisa, recebeu o segundo amarelo e foi expulso do jogo.
Veja outros resultados da Copa da Liga Inglesa
- Barnsley 0 x 6 Brighton
- Burnley 1 x 2 Cardiff
- Fulham 1 x 0 Cambridge United
- Lincoln 1 x 2 Chelsea
- Wigan 0 x 2 Wycombe
- Wolves 2 x 0 Everton
- Wrexham 2 x 0 Reading