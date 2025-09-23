Topo

Sueco de R$ 900 mi desencanta, Liverpool vence e avança na Copa da Liga Inglesa

23/09/2025 17h54

O Liverpool venceu o Southampton nesta terça-feira, por 2 a 1, no Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O sueco Isak, contratado por 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 957 milhões), abriu o placar e marcou seu primeiro gol pelos Reds, enquanto Ekitike marcou o segundo tento do time mandante. Shea Charles foi às redes para os visitantes.

Situação na competição

Com o resultado, o Liverpool garante vaga na quarta fase da competição. Já o Southampton se despede do torneio, em que entrou ainda na primeira etapa.

Como foi o jogo

O Liverpool abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Chiesa aproveitou saída de bola equivocada do goleiro, retomou a posse e passou para Isak, que bateu de primeira para marcar seu primeiro gol com a camisa dos Reds.

O Southampton deixou tudo igual aos 30 minutos da etapa final. Endo tentou afastar cobrança de escanteio, mas cabeceou para trás de graça para Shea Charles, cara a cara com Mamardashvili, empatar o confronto.

Aos 40 minutos, o Liverpool encontrou o gol da vitória. Após belo lançamento de Robertson da defesa, Chiesa domina na área e rola para Ekitike, que teve o simples trabalho de empurrar para o fundo das redes. Na comemoração, o atacante tirou a camisa, recebeu o segundo amarelo e foi expulso do jogo.

Veja outros resultados da Copa da Liga Inglesa

  • Barnsley 0 x 6 Brighton
  • Burnley 1 x 2 Cardiff
  • Fulham 1 x 0 Cambridge United
  • Lincoln 1 x 2 Chelsea
  • Wigan 0 x 2 Wycombe
  • Wolves 2 x 0 Everton
  • Wrexham 2 x 0 Reading

