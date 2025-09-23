Internacional avança para fechar com Luís Zubeldía, ex-São Paulo

A diretoria do Internacional já iniciou os contatos para fechar com um novo treinador, após a demissão de Roger Machado no final de semana. O mais cotado para o cargo é Luís Zubeldía, ex-São Paulo.

A intenção dos dirigentes é fechar com o técnico o mais rápido possível. Assim, ele teria tempo de treinar a equipe nesta semana para estrear no duelo de sábado contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Além de Zubeldía, outros dois nomes foram cogitados no Internacional: Odair Hellmann e Ramón Díaz, mas as negociações não avançaram.

Passagem pelo São Paulo

O técnico argentino, de 44 anos, teve uma passagem de altos e baixos no Tricolor, com 37 vitórias, 28 empates e 20 derrotas. Seu trabalho em jogos de mata-mata era considerado bom, sobretudo na Libertadores, porém no Brasileirão 2025 a equipe apresentava muitas dificuldades.

Na beira do gramado, Zubeldía ficou conhecido por sua energia e vibração. No entanto, era criticado pelo número excessivo de cartões recebidos no São Paulo.

Sua comissão técnica no time paulista contava com os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar; pelo preparador físico Lucas Vivas; e pelo analista Carlos Burbano.

Larga experiência

Zubeldía começou a carreira como técnico em 2009, pelo Lanús. A partir daí, obteve experiências em diversos países: dirigiu Barcelona de Guayaquil e a LDU de Quito (Equador), Racing (Argentina), Santos Laguna (México), Independiente Medellín (Colômbia), Cerro Porteño (Paraguai) e Alavés (Espanha).