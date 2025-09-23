Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia em São Paulo

O ex-mesatenista Hugo Hoyama, um dos maiores nomes da história do esporte no Brasil, está internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde o dia 12 de setembro. Aos 56 anos, ele procurou atendimento após sentir dores no peito e acabou diagnosticado com um infarto agudo do miocárdio.

Segundo boletim divulgado nesta terça-feira (23), Hoyama foi submetido a uma cirurgia de revascularização na última segunda-feira (22). O procedimento foi bem-sucedido e, de acordo com o hospital, a recuperação segue dentro do esperado.

"O HCor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem", comunicou a instituição.

Apesar da evolução positiva, ainda não há previsão de alta. O ex-atleta deve permanecer na UTI por mais alguns dias antes de seguir o tratamento em quarto hospitalar.

Trajetória de Hugo Hoyama

Natural de São Bernardo do Campo, Hoyama construiu uma carreira vitoriosa nas mesas. Foi recordista de medalhas do Brasil em Jogos Pan-Americanos por vários anos, com 15 conquistas no total ? dez delas de ouro ? e esteve presente em seis edições olímpicas como atleta, além de participar de outras duas como técnico da seleção feminina.

Depois de se aposentar em 2013, assumiu o comando da equipe feminina, levando o Brasil a resultados inéditos, como o título mundial da 2ª Divisão em 2014. Mais recentemente, passou a atuar como embaixador da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, dedicado à prospecção de novos talentos e à promoção da modalidade no país.

No Palmeiras, clube do qual é associado e torcedor declarado, Hugo Hoyama também deixou marcas importantes. A ligação com o Verdão reforçou sua trajetória de sucesso no tênis de mesa, esporte no qual o clube historicamente contribui para a delegação brasileira em Jogos Pan-Americanos. Foram sete participações de Hoyama no evento continental, com 15 medalhas conquistadas ? dez de ouro, uma de prata e quatro de bronze ? números que o tornaram referência não só no Brasil, mas em todo o continente.

Além da carreira como atleta, também ajudou a estruturar a modalidade no clube, incentivando jovens promessas, como Diego Duarte, e compartilhando sua experiência com atletas como Gui Lin, Caroline Kumahara e Lígia Silva, que alcançaram resultados expressivos em Pans e torneios internacionais.