'Guilherme-dependência'? Vitórias do Santos no Brasileirão passam pelos pés do atacante

Apesar de receber muitas críticas da torcida, Guilherme vem sendo uma peça-chave para o Santos no Campeonato Brasileiro. As vitórias do clube no torneio passam pelos pés do atacante.

Dos sete êxitos que o clube tem na Série A em 2025, cinco contaram com participações do camisa 11. Ele só não marcou gols ou deu assistências nos triunfos de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada, e Juventude, por 3 a 1, pela 18ª rodada (desfalque por lesão).

Já contra Vitória (1 a 0 - gol), Fortaleza (3 a 2 - gol), Flamengo (1 a 0 - assistência), Cruzeiro (2 a 1 - gol e assistência) e São Paulo ( 1 a 0 - gol), Guilherme teve atuação decisiva.

No Brasileirão, o atacante tem quatro bolas na rede e duas assistências. Ele é o vice artilheiro do clube no torneio, apenas atrás de Barreal, que tem cinco tentos.

Já na temporada toda, ninguém tem mais gols que Guilherme. O camisa 11 castigou os rivais 14 vezes, sete a mais que Tiquinho Soares, que está em segundo no ranking.

Altas emoções

Apesar dos números positivos, Guilherme vive uma temporada de altos e baixos. Destaque na Série B, em 2024, o atacante até fez um bom Campeonato Paulista neste ano, mas caiu de rendimento na Série A e passou a ser alvo de críticas.

O jogador de 30 anos recebeu duras cobranças na invasão de torcedores ao CT Rei Pelé, em agosto, após a derrota de 6 a 0 para o Vasco. Abalado, ele pediu para não ser relacionado para um jogo e teve seu nome ventilado fora da Vila Belmiro.

A contratação de Juan Pablo Vojvoda, contudo, mudou o cenário. O técnico já conhecia Guilherme do Fortaleza e demonstrou confiança nele. Assim, o atleta foi mantido e segue nos planos da comissão técnica.

"O dia a dia com o Guilherme é igual com qualquer um. Eu conheço ele, já trabalhei com ele, conheço a pessoa, o filho dele. Estar perto de jogadores quando eles precisam, eu gosto disso. É um ótimo jogador, era um período que ele estava passando. Ele sabia que podia responder pois já fez isso aqui. Os jogadores têm altos e baixos. É um jogador importante para mim e para o Santos. Temos que cuidar dele e de todos", disse o comandante.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.