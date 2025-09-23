Guardiola aposta em carreira brilhante de Khusanov no Manchester City

Topo

O técnico Pep Guardiola acredita que o jovem defensor Abdukodir Khusanov terá uma carreira longa e brilhante no Manchester City. O zagueiro uzbeque, de apenas 21 anos, foi contratado em janeiro de 2025 junto ao Lens, da Ligue 1, e soma 15 partidas pelo clube inglês, atuando como lateral-direito nas últimas quatro, incluindo vitórias sobre o Manchester United e o Napoli, além de um empate contra o Arsenal.

Peça importante

Guardiola elogiou a versatilidade de Khusanov, destacando sua capacidade de atuar em diversas posições da linha defensiva. Segundo o treinador, o jovem não é um criador de jogadas ofensivas, mas possui uma visão de jogo impressionante, estabilidade, força física e foco ? características que o aproximam do desempenho de Kyle Walker em seu auge.

"Ele quer aprender e tem sido excelente contra adversários difíceis", afirmou o técnico nesta terça-feira.

Adaptação mais difícil

O treinador também ressaltou a trajetória de Khusanov, que saiu do Uzbequistão para jogar na França antes de chegar ao City em uma temporada considerada desafiadora.

"Quando tudo está estruturado, é mais fácil se adaptar. Ele entende nossos padrões e movimentos com rapidez. É um reforço de altíssimo nível para muitos anos", disse Guardiola, confiante de que o defensor será peça importante no futuro do clube.

