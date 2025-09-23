Grêmio x Santos: veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão sub-17

Nesta terça-feira, o Santos encara o Grêmio pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola no gramado do Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), a partir das 15 horas (de Brasília).

O jogo terá transmissão no YouTube oficial do Grêmio.

Grêmio x Santos

O Santos está na 10ª colocação, com 31 pontos, um a menos que o Vasco, que está em oitavo e abre a zona de classificação para a próxima fase. O Grêmio está em sexto, com 32.

Para avançar, o Peixe precisa vencer o Tricolor Gaúcho e torcer por tropeços de Fluminense, Vasco, Corinthians ou Red Bull Bragantino. Pelo menos dois deles não podem vencer.

Em caso de empate, pelo menos dois destes rivais precisam perder. Se for derrotado no Sul, o Alvinegro Praiano será eliminado.