Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Dois times longe do ideal, mas que querem manter a motivação após bons resultados no fim de semana. Esta é a história do duelo entre Grêmio e Botafogo, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em duelo reprogramado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Fogão é nesta quarta, em Porto Alegre, contra o Grêmio. ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/QJs9gGMVCX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 23, 2025

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere

Como chegam os times?

Com um homem a menos em campo durante todo o segundo tempo, o Botafogo mostrou muita raça para vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na rodada passada. Já o Grêmio, atrás duas vezes no marcador, reagiu e venceu seu maior rival, o Internacional, por 3 a 2 no Beira-Rio.

Apesar das semelhanças, os times parecem ter objetivos diferentes neste momento na tabela de classificação. Com 39 pontos, o Glorioso mira o G-4, a zona de classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. O time está na quinta posição. Com 28 pontos, os gremistas desejam deixar de uma vez para trás a zona de rebaixamento, hoje distante por seis pontos.

Histórico de confronto

Em 69 jogos disputados entre as equipes, foram 21 vitórias do Botafogo, 29 do CRB e 19 empates. Nos últimos cinco jogos, o duelo está equilibrado, com dois triunfos para cada lado e um empate

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

08/02/2021: Botafogo 2 x 5 Grêmio (Brasileirão)



09/07/2023: Botafogo 2 x 0 Grêmio (Brasileirão)



09/11/2023: Botafogo 3 x 4 Grêmio (Brasileirão)



16/06/2024: Botafogo 2 x 1 Grêmio (Brasileirão)



28/04/2024: Botafogo 0 x 0 Grêmio (Brasileirão)

Estatísticas

Grêmio no campeonato

7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas



23 gols marcado



29 gols sofridos

Botafogo no campeonato

11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas



34 gols marcados



17 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação Grêmio

O técnico Mano Menezes pediu atenção aos comandados para evitar o desgaste visto contra o Internacional, quando o Tricolor saiu perdendo duas vezes e teve que buscar a virada.

"Conseguimos no domingo porque jogamos muito. Mas nem sempre isso será possível. Falo de sair de uma situação dessas. Precisamos estar sempre atentos", disse o treinador do Tricolor.

Os desfalques do Grêmio começam pela comissão técnica. Mano Menezes e seu auxiliar direto Sidnei Lobo estão suspensos. Assim, Thiago Kosloski, o segundo auxiliar, pediu dispensa da Seleção Brasileira sub-20 para comandar o time na beirada do campo. Ele que levou uma bronca de Mano contra o Mirassol por passar uma substituição errada ao quarto árbitro.

Dentro de campo o volante Arthur, suspenso por ter sido expulso no Gre-Nal, e o atacante Carlos Vinícius, lesionado, ficam de fora. A boa notícia é o retorno do zagueiro Kannemann, que volta de suspensão.

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Walter Kannemann e Marlon; Gustavo Cuéllar, Edenílson, Dodi e Willian; Cristian Pavón e Alysson

Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Botafogo

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, espera que sua equipe consiga manter a pegada vista no jogo contra o Atlético-MG.

"A gente precisava daquela vitória e ela veio porque conseguimos executar tudo o que combinamos na segunda etapa. Que continue assim contra o Grêmio", disse ele.

O Botafogo tem muitos desfalques para este duelo. O lateral-esquerdo Marçal e os meias Santiago Rodríguez e Álvaro Montoro receberam suspensão por terem sido advertidos contra o Galo. Outro suspenso é o atacante espanhol Chris Ramos, expulso no mesmo jogo. Cuiabano deve entrar na lateral, enquanto que no ataque as opções são muitas, como Jeffinho, Matheus Martins, Joaquín Correa e Mastriani, além de Arthur Cabral, que tenta retornar de lesão, mas a escalação só vai sair minutos antes de a bola rolar.

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Jeffinho, Joaquín Correa e Matheus Martins

Técnico: Davide Ancelotti.

ARBITRAGEM

Lucas Paulo Torezin (PR) será o árbitro do confronto, comEduardo Goncalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR) como assistentes. Ilbert Estevam da Silva (SP) estará no comando do VAR.

Próximo jogo Botafogo

Fluminense x Botafogo | Brasileirão



Data e horário: 28 de setembro, às 16h00 (de Brasília)



Local: Maracanã

Próximo jogo Grêmio

Grêmio x Vitória | Brasileirão



Data e horário: 28 de setembro, às 11h00 (de Brasília)



Local: Arena do Grêmio

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO X BOTAFOGO

Competição: Brasileirão



Local: Arena do Grêmio



Data: 24 de setembro de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Transmissão: Premiere