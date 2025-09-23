Grêmio fecha preparação para enfrentar o Botafogo; veja provável escalação

O Grêmio encerrou nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, a preparação para enfrentar o Botafogo em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, e marca o reencontro do Imortal Tricolor com sua torcida após a vitória emocionante no Gre-Nal do último domingo, quando superou o Internacional por 3 a 2 no Beira-Rio.

A tarde de trabalhos começou no auditório, com jogadores e comissão técnica analisando vídeos sobre o adversário. Em seguida, já no campo, o preparador físico Flávio de Oliveira comandou exercícios físicos em circuito, com corrida, alongamentos e fortalecimento muscular, além de atividades de passe e rondo. Na parte final, Mano Menezes assumiu a condução do treino tático, ajustando os últimos detalhes para a partida.

Apesar de ter orientado o grupo, Mano não poderá estar na beira do gramado, já que cumpre suspensão junto de seu auxiliar direto, Sidnei Lobo. O comando ficará a cargo de Thiago Kosloski, que pediu dispensa temporária da Seleção Brasileira sub-20 para auxiliar o clube.

Dentro de campo, o Grêmio terá mudanças. O volante Arthur, expulso no clássico, é baixa confirmada, assim como o atacante Carlos Vinícius, que se recupera de lesão. A novidade é o retorno de Walter Kannemann, de volta após suspensão.

Desta forma, uma provável escalação do Grêmio conta com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Walter Kannemann e Marlon; Gustavo Cuéllar, Edenílson, Dodi e Willian; Cristian Pavón e Alysson.

TUDO PRONTO ?? Trabalhos finalizados para o duelo com o Botafogo. Amanhã, é todos na Arena! ?: Lucas Uebel | Grêmio FBPAhttps://t.co/P0Ya65ecvH pic.twitter.com/f9qDEWAtRp ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 23, 2025

Situação das equipes na tabela

O rival gremista vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, jogando com um a menos durante todo o segundo tempo, e mantém o foco na luta pelo G4. O Botafogo soma 39 pontos e ocupa a quinta posição. Já o Grêmio, com 28 pontos, busca se afastar de vez da zona de rebaixamento, hoje a seis pontos de distância.