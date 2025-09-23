Goiás e Novorizontino buscam afirmação no G-4 na abertura da 28ª rodada da Série B
A Série B do Campeonato Brasileiro não para. Em ritmo acelerado, a competição nacional segue nesta terça-feira (23), quando dois jogos abrem a 28ª rodada, tendo destaque para Goiás e Novorizontino, que buscam pontos para se manter na briga pelo acesso.
A partir das 19h30, o Novorizontino tenta seguir no G-4 - grupo de acesso - diante do Paysandu, na Curuzu, em Belém (PA). Com 43 pontos, o time paulista inicia a rodada na quarta colocação, mas tem apenas um de vantagem para o ascendente Athletico-PR, primeiro time fora do G-4. Do outro lado, com 22, o adversário é o lanterna.
Pouco mais tarde, às 21h35, é a vez do Goiás defender a liderança diante da Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O time goiano tem 48 pontos e voltou ao topo na última rodada, mas tem apenas um de vantagem para o Coritiba e precisa vencer para se manter na ponta da tabela. Já a equipe paulista, com 32, quer se distanciar da zona de rebaixamento.
A 28ª rodada continua na quarta-feira com mais cinco jogos. A partir das 19h, Vila Nova e Cuiabá se enfrentam no Onésio Brasileiro Alvarenga, OBA, simultaneamente a CRB e Botafogo-SP, no estádio Rei Pelé, e Athletic-MG e Athletico-PR, na Arena Sicredi.
Mais tarde, às 20h, é a vez de Operário-PR e Amazonas medirem forças no estádio Germano Krüger, pouco antes de Volta Redonda e Remo, a partir das 21h30, no estádio Raulino de Oliveira. A direção do Remo confirmou, nesta segunda-feira, o acerto com o técnico Guto Ferreira, ex-Cuiabá, que vai substituir o português António Oliveira.
Na quinta-feira, mais três jogos fecham a rodada. No Couto Pereira, às 19h, o Coritiba recebe o Criciúma. Pouco depois, a partir das 21h30, é a vez do Atlético-GO encarar o América-MG, no Antônio Accioly, momentos antes de Chapecoense e Avaí, às 21h35, na Arena Condá.
Confira todos os jogos da 28ª rodada:
Terça-feira (23)
19h30
Paysandu x Novorizontino
21h35
Ferroviária x Goiás
Quarta-feira (24)
19h
Vila Nova x Cuiabá
CRB x Botafogo-SP
Athletic-MG x Athletico-PR
20h
Operário-PR x Amazonas
21h30
Volta Redonda x Remo
Quinta-feira (25)
19h
Coritiba x Criciúma
21h30
Atlético-GO x América-MG
21h35
Chapecoense x Avaí