Goiás e Novorizontino buscam afirmação no G-4 na abertura da 28ª rodada da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro não para. Em ritmo acelerado, a competição nacional segue nesta terça-feira (23), quando dois jogos abrem a 28ª rodada, tendo destaque para Goiás e Novorizontino, que buscam pontos para se manter na briga pelo acesso.

A partir das 19h30, o Novorizontino tenta seguir no G-4 - grupo de acesso - diante do Paysandu, na Curuzu, em Belém (PA). Com 43 pontos, o time paulista inicia a rodada na quarta colocação, mas tem apenas um de vantagem para o ascendente Athletico-PR, primeiro time fora do G-4. Do outro lado, com 22, o adversário é o lanterna.

Pouco mais tarde, às 21h35, é a vez do Goiás defender a liderança diante da Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O time goiano tem 48 pontos e voltou ao topo na última rodada, mas tem apenas um de vantagem para o Coritiba e precisa vencer para se manter na ponta da tabela. Já a equipe paulista, com 32, quer se distanciar da zona de rebaixamento.

A 28ª rodada continua na quarta-feira com mais cinco jogos. A partir das 19h, Vila Nova e Cuiabá se enfrentam no Onésio Brasileiro Alvarenga, OBA, simultaneamente a CRB e Botafogo-SP, no estádio Rei Pelé, e Athletic-MG e Athletico-PR, na Arena Sicredi.

Mais tarde, às 20h, é a vez de Operário-PR e Amazonas medirem forças no estádio Germano Krüger, pouco antes de Volta Redonda e Remo, a partir das 21h30, no estádio Raulino de Oliveira. A direção do Remo confirmou, nesta segunda-feira, o acerto com o técnico Guto Ferreira, ex-Cuiabá, que vai substituir o português António Oliveira.

Na quinta-feira, mais três jogos fecham a rodada. No Couto Pereira, às 19h, o Coritiba recebe o Criciúma. Pouco depois, a partir das 21h30, é a vez do Atlético-GO encarar o América-MG, no Antônio Accioly, momentos antes de Chapecoense e Avaí, às 21h35, na Arena Condá.

Confira todos os jogos da 28ª rodada:

Terça-feira (23)

19h30

Paysandu x Novorizontino

21h35

Ferroviária x Goiás

Quarta-feira (24)

19h

Vila Nova x Cuiabá

CRB x Botafogo-SP

Athletic-MG x Athletico-PR

20h

Operário-PR x Amazonas

21h30

Volta Redonda x Remo

Quinta-feira (25)

19h

Coritiba x Criciúma

21h30

Atlético-GO x América-MG

21h35

Chapecoense x Avaí