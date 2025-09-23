Goiás cede empate à Ferroviária no fim e pode deixar a liderança da Série B
Nesta terça-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o Goiás cedeu empate no final à Ferroviária em 1 a 1, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do líder, que inaugurou o marcador, saiu aos 3 minutos de jogo, quando Brayann acertou um belo chute de fora da área. Da mesmoa forma, aos 45 do segundo tempo, Thiago Lopes deixou tudo igual para os paulistas.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Goiás chega aos 49 pontos, na liderança da Série B. O Esmeraldino, porém, diante do tropeço, fica a dois pontos do Coritiba, que tem 47 unidades e ainda entra em campo pela rodada. O Coxa Branca enfrenta o Criciúma na quinta-feira e pode assumir a ponta da tabela.
Já a Ferroviária segue em situação delicada: chega nos 33 pontos, na 14ª colocação. O time paulista está a quatro pontos do Z4, aberto pelo Botafogo-SP, que joga na rodada.
? Resumo do jogo
?? Ferroviária 1 x 1 Goiás ?
? Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 28ª rodada
?? Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara
? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 21h35 (de Brasília)
Gol
? Brayann, aos 3' do 1ºT (Goiás)
? Thiago Lopes, aos 45' do 2ºT (Coritiba)
Como foi o jogo?
O Goiás começou de forma fulminante. Logo no terceiro minuto, Wellington Rato puxou contra-ataque em velocidade pela direita e achou Brayann. O meia cortou a marcação e acertou um belo chute de esquerda, sem chances para o goleiro Dênis Júnior, abrindo o placar para o Esmeraldino.
Depois do gol, o time visitante diminuiu o ritmo e passou a controlar a posse de bola, enquanto a Ferroviária tentava reagir. A Locomotiva criou suas melhores oportunidades na reta final do primeiro tempo: Juninho parou em Tadeu aos 36, e Zé Mário quase empatou aos 40, mandando a bola rente à trave.
Na volta do intervalo, a Ferroviária voltou mais ofensiva, mas esbarrou na grande noite do goleiro Tadeu e na solidez defensiva goiana. O Goiás, por sua vez, quase ampliou em chute de Rafael Gava, que obrigou Dênis Júnior a fazer uma defesa espetacular aos 4 minutos. O ritmo seguiu intenso, com cartões e substituições.
Até que, aos 45 do segundo tempo, Kevin serviu Thiago Lopes, que, de fora da área, mandou um foguete no ângulo direito de Tadeu para empatar para a Ferroviária. O goleirão visitante chegou a tocar na bola, mas não impediu o belo tento do time paulista.
Próximos jogos
?? Ferroviária
Visita o Botafogo-SP no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena NicNet, pela 29ª rodada da Série B.
? Goiás
Recebe o Sport na terça-feira (30), às 21h35, no Estádio Hailé Pinheiro, também pela 29ª rodada.