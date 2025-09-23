Gil revela bastidores de saída do Santos e exalta Neymar: "Melhorou tudo"

Gil não saiu do Santos da forma que gostaria. O ex-zagueiro revelou, nesta terça-feira, bastidores das suas últimas semanas no Peixe. Ele saiu chateado com a comissão técnica de Cleber Xavier.

"Foi fo**. Tenho 38 anos de idade, não dá para passar por certas coisas mais. Não que eu mereça jogar, sempre falei que só queria ajudar o Santos. Sempre deixei isso claro. Mas na última semana achei que estava atrapalhando. Fiquei três meses sem jogar. Aí joguei contra o Juventude e Cruzeiro - e eu fiquei sabendo que ia jogar contra o Cruzeiro, com Mineirão lotado, às 16h30 (o jogo foi às 18h30). Depois, achei que ia jogar contra o Vasco, mas não fui. Aí fiquei revoltado", disse ao Podpah.

A rescisão de Gil com o Santos foi registrada no dia 3 de setembro. A derrota de 6 a 0 para o Vasco, mencionada pelo ex-jogador, foi em 17 de agosto.

Gil chegou ao Peixe no começo de 2024 e foi peça fundamental ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. O título, aliás, fez o atleta postergar a sua aposentadoria e renovar com o clube.

A mudança na comissão técnica santista, porém, provocou uma alteração no cenário de Gil no Santos. O camisa 4 ficou de fora dos planos do técnico Pedro Caixinha. No início do Paulista, todavia, o português decidiu dar uma chance para o zagueiro, que correspondeu e se firmou no time titular.

"O Caixinha foi homem comigo. Ele falou que não ia me usar. Fiquei bravo, óbvio, mas ele falou. Perguntei se iria atrapalhar nos treinos, queria treinar. Ele disse que podia treinar, mas não ia me usar. É difícil. Treinei, sem abrir a boca. Passou quatro jogos e ele me colocou no jogo. Fui até o capitão. Foi natural. Ele conversou comigo", relatou o ex-defensor.

Com Cléber Xavier, no entanto, Gil voltou a perder espaço e disputou apenas duas partidas em um intervalo de três meses. O técnico foi demitido após a derrota de 6 a 0 para o Vasco, mas o experiente defensor decidiu assinar a rescisão da mesma forma.

Ajuda do Neymar

Gil também falou sobre a mudança de cenário desde que Neymar chegou no Santos. O ex-zagueiro rasgou elogios ao meia-atacante.

"Ele tem melhorado muitas coisas. Tudo. Ambiente, tudo. Ele é sempre alegre. Ele é muito gente boa, não é marrento. A primeira vez que eu fui para a Seleção, ele me abraçou. Quando ele chegou no Santos, mudou tudo. Faz churrasco e chama a rapaziada para interagir. Brinca com um ou outro. Ele me mandou mensagem quando tive um problema na família. Você vê o CT agora... Não tem como, é o Neymar", disse.

O ex-jogador, aliás, também deixou clara a sua torcida para que o astro seja convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

"O Neymar tem que estar na Seleção. Independente de qualquer coisa. É o Neymar. Ele é diferenciado. Ele tem (vontade de estar na Copa). Tem uma galera por trás que ajuda muito ele", finalizou.