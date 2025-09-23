Frías vê Santos mais confiante após vitória e acredita em volta por cima

Recém-contratado, Adonis Frías está determinado a ajudar o Santos a dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. Após estrear como titular contra o São Paulo, o zagueiro adotou um discurso otimista e acredita que o triunfo de 1 a 0 no clássico vai dar moral ao time.

"Feliz porque, como eu disse na apresentação, eu vim para cá com o desafio de ajudar a colocar o Santos de volta ao lugar onde ele precisa estar. Sabemos do momento que estamos passando, mas acredito que podemos sair desse lugar onde nem nós e nem a torcida quer estar. E sei que essa vitória vai nos dar muito mais confiança para a sequência que teremos", disse.

Entrevista com Adonis Frías no treino de hoje! ? pic.twitter.com/QoWwaa211I ? Santos FC (@SantosFC) September 23, 2025

O argentino também comentou a sensação de jogar pela primeira vez na Vila Belmiro. O defensor de 27 anos celebrou a oportunidade de sentir o calor da torcida.

"Eu tinha muita vontade de jogar aqui na Vila Belmiro. Assim que cheguei no clube já me levaram para conhecer a história do Santos no Memorial e estava muito ansioso pela estreia com a nossa torcida", analisou.

"A chegada ao estádio no domingo, com os torcedores nos acompanhando e apoiando fora do ônibus, estava sentindo falta de viver essa adrenalina do futebol sul-americano, pois aqui no Brasil é muito parecido com a Argentina. Foi tudo muito bonito e melhor ainda conseguir a vitória no clássico", finalizou.

Próximo jogo do Santos