Topo

Esporte

Frías vê Santos mais confiante após vitória e acredita em volta por cima

23/09/2025 21h00

Recém-contratado, Adonis Frías está determinado a ajudar o Santos a dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. Após estrear como titular contra o São Paulo, o zagueiro adotou um discurso otimista e acredita que o triunfo de 1 a 0 no clássico vai dar moral ao time.

"Feliz porque, como eu disse na apresentação, eu vim para cá com o desafio de ajudar a colocar o Santos de volta ao lugar onde ele precisa estar. Sabemos do momento que estamos passando, mas acredito que podemos sair desse lugar onde nem nós e nem a torcida quer estar. E sei que essa vitória vai nos dar muito mais confiança para a sequência que teremos", disse.

O argentino também comentou a sensação de jogar pela primeira vez na Vila Belmiro. O defensor de 27 anos celebrou a oportunidade de sentir o calor da torcida.

"Eu tinha muita vontade de jogar aqui na Vila Belmiro. Assim que cheguei no clube já me levaram para conhecer a história do Santos no Memorial e estava muito ansioso pela estreia com a nossa torcida", analisou.

"A chegada ao estádio no domingo, com os torcedores nos acompanhando e apoiando fora do ônibus, estava sentindo falta de viver essa adrenalina do futebol sul-americano, pois aqui no Brasil é muito parecido com a Argentina. Foi tudo muito bonito e melhor ainda conseguir a vitória no clássico", finalizou.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Novorizontino vence Paysandu com gol no fim e garante permanência no G4

Flu x Lanús: briga envolvendo torcida argentina atrasa 2º tempo em 22min

'Vontade grande de ajudar', diz Jorginho sobre retorno ao Flamengo

Boxe: Saul Canelo Alvarez revela ter faturado R$ 1,2 bilhão em duas lutas em 2025

Neymar registra tratamento de lesão no CT do Santos

Novorizontino marca no fim, defende vaga no G-4 e aumenta drama do Paysandu na Série B

Gil revela bastidores de saída do Santos e exalta Neymar: "Melhorou tudo"

Racing elimina Velez Sarsfield e aguarda por Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores

Racing bate o Vélez e pega Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores

Khellven treina com o grupo, e Palmeiras fecha preparação para pegar o River; veja provável escalação

Frías vê Santos mais confiante após vitória e acredita em volta por cima