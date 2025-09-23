Fluminense x Lanús: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fluminense e Lanús se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Lanús tem a vantagem do empate por ter vencido o primeiro confronto por 1 a 0. Assim, o Fluminense precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Vitória simples do Tricolor leva a decisão para os pênaltis.

A equipe de Renato Gaúcho tenta manter o embalo após voltar a vencer pelo Brasileirão. Na rodada do fim de semana, o Fluminense bateu o Vitória por 1 a 0, em Salvador.

Fluminense x Lanús -- Copa Sul-Americana