Topo

Esporte

Fluminense x Lanús: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/09/2025 05h30

Fluminense e Lanús se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Assista aos jogos exclusivos da Sul-Americana no UOL Play + Paramount+ sem anúncios. A partir de 21,90/mês... - Veja mais em https://www.uol.com.br/play/colunas/uol-play/2025/09/15/quartas-de-final-sul-americana-flu-e-galo-seguem-vivos-na-disputa.htm?cmpid=copiaecola
O Lanús tem a vantagem do empate por ter vencido o primeiro confronto por 1 a 0. Assim, o Fluminense precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Vitória simples do Tricolor leva a decisão para os pênaltis.

A equipe de Renato Gaúcho tenta manter o embalo após voltar a vencer pelo Brasileirão. Na rodada do fim de semana, o Fluminense bateu o Vitória por 1 a 0, em Salvador.

Fluminense x Lanús -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 23 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

