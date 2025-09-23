Flu x Lanús: briga entre torcedores argentinos e polícia atrasa 2º tempo
Uma briga envolvendo torcedores argentinos e policiais marcou Fluminense x Lanús, jogo da Sul-Americana ocorrido hoje no Maracanã. O 2º tempo atrasou por mais de 20 minutos.
O que aconteceu
O confronto começou no intervalo da partida, válida pela volta das quartas de final do torneio continental. O tumulto ocorreu justamente no setor visitante, e não houve qualquer impacto nas outras arquibancadas.
Assim que voltaram ao gramado, os jogadores do Lanús perceberam a movimentação e alertaram a arbitragem, que não reiniciou o duelo. As imagens da Conmebol, responsável pela geração das imagens, evitaram exibir as cenas.
O início do 2º tempo atrasou 20 minutos diante da confusão, e jogadores do time argentino chegaram a deixar o gramado para tentar apaziguar a situação já perto das arquibancadas.
Nas redes sociais, vídeos mostram parte do confronto, que envolveu troca de agressões das duas partes.