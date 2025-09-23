Topo

Esporte

Flu x Lanús: briga entre torcedores argentinos e polícia atrasa 2º tempo

Policiais e torcedores do Lanús brigaram durante intervalo do jogo contra o Fluminense - Mauro PIMENTEL / AFP
Policiais e torcedores do Lanús brigaram durante intervalo do jogo contra o Fluminense Imagem: Mauro PIMENTEL / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 22h48

Uma briga envolvendo torcedores argentinos e policiais marcou Fluminense x Lanús, jogo da Sul-Americana ocorrido hoje no Maracanã. O 2º tempo atrasou por mais de 20 minutos.

O que aconteceu

O confronto começou no intervalo da partida, válida pela volta das quartas de final do torneio continental. O tumulto ocorreu justamente no setor visitante, e não houve qualquer impacto nas outras arquibancadas.

Assim que voltaram ao gramado, os jogadores do Lanús perceberam a movimentação e alertaram a arbitragem, que não reiniciou o duelo. As imagens da Conmebol, responsável pela geração das imagens, evitaram exibir as cenas.

O início do 2º tempo atrasou 20 minutos diante da confusão, e jogadores do time argentino chegaram a deixar o gramado para tentar apaziguar a situação já perto das arquibancadas.

Nas redes sociais, vídeos mostram parte do confronto, que envolveu troca de agressões das duas partes.

Veja imagens

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Flu x Lanús: briga entre torcedores argentinos e polícia atrasa 2º tempo

'Vontade grande de ajudar', diz Jorginho sobre retorno ao Flamengo

Boxe: Saul Canelo Alvarez revela ter faturado R$ 1,2 bilhão em duas lutas em 2025

Neymar registra tratamento de lesão no CT do Santos

Novorizontino marca no fim, defende vaga no G-4 e aumenta drama do Paysandu na Série B

Gil revela bastidores de saída do Santos e exalta Neymar: "Melhorou tudo"

Racing elimina Velez Sarsfield e aguarda por Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores

Racing bate o Vélez e pega Flamengo ou Estudiantes na semi da Libertadores

Khellven treina com o grupo, e Palmeiras fecha preparação para pegar o River; veja provável escalação

Frías vê Santos mais confiante após vitória e acredita em volta por cima

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores