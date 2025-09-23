Flamengo relaciona Jorginho para jogo contra Estudiantes

O Flamengo relacionou o volante Jorginho para o decisivo duelo contra o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (25), na Argentina. O desfalque fica por conta do atacante Michael.

O que aconteceu

Jorginho não atua há quase um mês por conta de um edema na coxa esquerda. Apesar dos exames não constatarem uma lesão mais grave, o jogador alegava dores e incômodo na região, e o departamento médico rubro-negro preferiu respeitar a individualidade do atleta.

Quem também está na lista é Alex Sandro, outro que desfalcou o Flamengo no jogo de ida, na vitória por 2 a 1, no Maracanã. O lateral esquerdo, porém, já havia sido relacionado no empate em 1 a 1 com o Vasco, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, no entanto, ficou apenas no banco de reservas.

O desfalque fica por conta de Michael. O atacante tem dores no tornozelo esquerdo e ficará no Rio de Janeiro se recuperando.

O Flamengo viaja na tarde de hoje para a Argentina. A delegação treina amanhã no CT do Defensa y Justicia e enfrenta o Estudiantes na quinta, às 21h30 (horário de Brasília). Na sexta realiza mais uma atividade no centro de treinamento do Defensa y Justicia e viaja à noite para São Paulo. No sábado treina no CT do São Paulo e domingo enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo a lista de relacionados e os informes médicos

O meia segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo e entrou na reta final dos trabalhos em campo acompanhados pela fisioterapia.

MICHAEL

O atacante apresenta dores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem pelo Departamento Médico do Flamengo. Ele permanecerá no Rio de Janeiro realizando tratamento.