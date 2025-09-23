Flamengo relaciona Jorginho para jogo contra Estudiantes
O Flamengo relacionou o volante Jorginho para o decisivo duelo contra o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (25), na Argentina. O desfalque fica por conta do atacante Michael.
O que aconteceu
Jorginho não atua há quase um mês por conta de um edema na coxa esquerda. Apesar dos exames não constatarem uma lesão mais grave, o jogador alegava dores e incômodo na região, e o departamento médico rubro-negro preferiu respeitar a individualidade do atleta.
Quem também está na lista é Alex Sandro, outro que desfalcou o Flamengo no jogo de ida, na vitória por 2 a 1, no Maracanã. O lateral esquerdo, porém, já havia sido relacionado no empate em 1 a 1 com o Vasco, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, no entanto, ficou apenas no banco de reservas.
O desfalque fica por conta de Michael. O atacante tem dores no tornozelo esquerdo e ficará no Rio de Janeiro se recuperando.
O Flamengo viaja na tarde de hoje para a Argentina. A delegação treina amanhã no CT do Defensa y Justicia e enfrenta o Estudiantes na quinta, às 21h30 (horário de Brasília). Na sexta realiza mais uma atividade no centro de treinamento do Defensa y Justicia e viaja à noite para São Paulo. No sábado treina no CT do São Paulo e domingo enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
Veja abaixo a lista de relacionados e os informes médicos
ALEX SANDRO
ALLAN
AYRTON LUCAS
B. HENRIQUE
CARRASCAL
CLEITON
DANILO
DE ARRASCAETA
DE LA CRUZ
DYOGO ALVES
E. ROYAL
E. CEBOLINHA
EVERTTON ARAUJO
G. VARELA
JORGINHO
JUNINHO
L. ARAÚJO
L. ORTIZ
LÉO PEREIRA
MATHEUS CUNHA
PEDRO
PLATA
ROSSI
S. LINO
SAUL
VIÑA
WALLACE YAN
ERICK
O meia segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo e entrou na reta final dos trabalhos em campo acompanhados pela fisioterapia.
MICHAEL
O atacante apresenta dores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem pelo Departamento Médico do Flamengo. Ele permanecerá no Rio de Janeiro realizando tratamento.