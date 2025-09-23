Ferroviária empata no final de não deixa o Goiás abrir vantagem na liderança da Série B
Líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás perdeu a chance de ampliar sua vantagem sobre seus rivais ao sofrer o empate com a ferroviária, no último minuto regulamentar. O time goiano vencia por 1 a 0, com gol de Brayann, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, quando sofreu o gol de empate, marcado por Thiago Lopes aos 45 minutos do segundo tempo.
Após este jogo, válido pela 28ª rodada, o Goiás aparece ainda na liderança com 49 pontos, dois na frente do Coritiba, com 47. A Ferroviária, que estreou o técnico Claudinei Oliveira, continua em posição intermediária, com 33 pontos, em 14º lugar.
Mesmo fora de casa, o Goiás começou letal e abriu o placar logo aos três minutos. Em um contra-ataque rápido, Wellington Rato lançou Brayann, que cortou a marcação e arriscou um chute cruzado, de fora da área, que morreu no cantinho direito de Dênis Júnior. Ele ainda que se esticou inteiro, mas não conseguiu evitar o gol.
A partir daí, o visitante passou a controlar bem as ações em campo, enquanto a Ferroviária se lançou ao ataque em busca do empate. Mas sem criar nada de real no ataque.
Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado e o Goiás quase ampliou aos quatro com Rafael Gava, que pegou a sobra, mas acabou parando em um verdadeiro milagre de Dênis Júnior. Mesmo assim, a Ferroviária não se entregou e seguiu pressionando.
Nos minutos finais, o estreante Claudinei Oliveira fez algumas mudanças e colocou a Ferroviária no abafa em busca do empate. E respirou aliviado com o belo gol de Thiago Lopes, que ajeitou a bola de fora da área e acertou um chute no ângulo, indefensável para o goleiro Tadeu.
Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, a Ferroviária faz um duelo paulista contra o Botafogo-SP, fora de casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h30. Já na terça-feira (dia 30), o Goiás faz um clássico com o Atlético-GO, na Serrinha, às 21h35.
FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA 1 X 1 GOIÁS
FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Alencar (Hernâni), Netinho (Ronaldo) e Fabrício Daniel (Thiago Lopes); Juninho (Vitor Barreto) e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira.
GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes (Jajá); Rafael Gava (Titi), Juninho e Brayann (Jean Carlos); Wellington Rato (Marcão Silva), Anselmo Ramon (Welliton) e Lucas Lovat. Técnico: Vagner Mancini.
GOLS - Brayann, aos três minutos do primeiro tempo. Thiago Lopes, aos 45 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Carlão e Ronaldo Alves (Ferroviária).
ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).
RENDA - R$ 18.590,00.
PÚBLICO - 1.283 pagantes/1.289 total.
LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).