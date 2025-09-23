Lavieri: Corinthians fazer acordo com Memphis é fácil, difícil é pagar

Fazer acordo para quitar R$ 18 milhões em atrasados com Memphis Depay é fácil, difícil para o Corinthians é pagar, afirma Danilo Lavieri no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O clube propôs liquidar metade da dívida em parcelas até fevereiro de 2026 e o restante de uma vez em março do próximo ano. Lavieri destacou que o Corinthians tem um histórico recente de descumprimento de acordos assim.

Fazer acordo é fácil, difícil é pagar. O Corinthians está vivendo disso há quanto tempo? A gente foi descobrir que o Corinthians não estava pagando o Profut quando o Augusto saiu, e o Profut era um mega acordo para você ter vários benefícios. Então, fazer acordo, é mais um acordo, vamos ver se vai pagar.

Danilo Lavieri

O comentarista Arnaldo Ribeiro chama atenção para o tamanho da dívida com Memphis após um ano do holandês no Timão.

Para ele, caso o Corinthians não cumpra este acordo com Memphis, o atacante — que recebe R$ 6 milhões por mês, fora bônus — não deve terminar uma nova temporada no clube.

Eu tenho a impressão que o Memphis não vai emplacar o segundo ano completo no Corinthians, não. Não pela questão esportiva — pelo peso econômico que significa esse acordo.

E vamos combinar que várias vezes o Corinthians atrasou, ele não se apresentou. Ele e os seus empresários têm levado isso a ferro e fogo. Então, talvez seja a última chance da parte do jogador, do atleta, de o Corinthians cumprir um acordo. Vamos ver se vai cumprir.

Arnaldo Ribeiro

