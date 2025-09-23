Fagner inicia transição no Cruzeiro e avança em recuperação de lesão

O retorno do lateral direito Fagner, do Cruzeiro, aos gramados está se aproximando. Nesta terça-feira, o defensor de 36 anos iniciou a transição entre a fisioterapia e a preparação física e evoluiu na recuperação de fratura na fíbula da perna direita.

O ex-Corinthians não entra em campo desde o dia 30 de julho, quando disputou os 90 minutos do duelo contra o CRB, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No dia 1º de agosto, o Cruzeiro confirmou a lesão do atleta.

Desde então, Fagner ficou de fora dos últimos dez jogos da Raposa, que neste período se classificou para a semifinal da Copa do Brasil e se manteve entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro.

O lateral Fagner iniciou nesta terça-feira o processo de transição entre a fisioterapia e a preparação física. Mais uma etapa para seu retorno aos gramados.

Números discretos

O lateral direito disputou apenas 16 partidas na temporada, sendo 13 como titular, com uma assistência e nenhum gol marcado. O jogador vinha sendo reserva de William, principal jogador da posição, com 36 atuações.

Próximo jogo do Cruzeiro

Fagner espera se recuperar a tempo do jogo contra o Vasco, válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola no São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado.